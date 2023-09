Fu a un passo dal Napoli, ora rischia l’esonero: la panchina scotta

Accostato al Napoli la scorsa estate, nei mesi di ricerca al tecnico da parte degli azzurri, l’allenatore rischia ora l’esonero dall’attuale club.

La storia d’amore travagliata fra il Napoli e Rudi Garcia potrebbe aver finalmente conosciuto lo scocco della scintilla dopo il 4-1 maturato contro l’Udinese. Gli azzurri sono infatti tornati alla vittoria in campionato dopo tre turni senza successi, riportando in vita anche il tanto discusso bel gioco che negli anni ha contraddistinto i match dei partenopei. Alquanto sorprendente, quindi, la prestazione dei padroni di casa, senz’altro frutto di un momento non propriamente idilliaco tra i bianconeri ma arrivata anche grazie a dei ritrovati Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia.

Tutti giocatori che sotto la guida Garcia avevano conosciuto difficoltà iniziali, ma ora ritrovatisi anche grazie alle nuove tipologie di gioco messe in campo dal francese. Proprio queste ultime erano state infatti oggetto di discussione nelle scorse giornate di campionato, con un Napoli apparso sterile tatticamente ed in grado di far invocare ai tifosi l’esonero del mister sin da subito. Garcia però ha saputo rispondere con calma a tali critiche, rispedite al mittente anche dal destino. Sono molti infatti i profili accostati alla panchina del Napoli quest’estate e partiti a rilento nella propria stagione, con un nome in particolare che ora rischia addirittura l’esonero dal proprio club attuale.

Paulo Sousa in bilico, la Salernitana valuta l’esonero

A sorpresa, una delle panchine in bilico in questo inizio di Serie A è quella di Paulo Sousa. Il portoghese infatti, in casa Salernitana era praticamente divenuto un idolo nel corso della passata stagione quando, subentrando a campionato in corso, riuscì a portare il team di Salerno ben lontano dai bassi fondi della classifica, esprimendo un gioco spumeggiante ed in grado di mettere in difficoltà più di qualche big.

Alla luce di ciò, lo stesso Sousa era stato cercato da diversi club, fra cui proprio il Napoli di De Laurentiis, ammaliato dalla qualità del calcio espresso dal portoghese. Ad oggi però, tutto sembra un lontano ricordo, con la Salernitana ferma a soli 3 punti in classifica dopo 6 partite ed in grado di regalare anche i primi punti stagionali all’Empoli, ferma a 0 successi e 0 reti segnate prima dell’incontro con i granata. Una situazione alquanto complicata, frutto senz’altro della complicata estate e dei vari casi Dia, ma che potrebbe costare cara soprattutto a mistero Sousa.

L’ipotesi esonero è tutt’altro che improbabile, con alcune news provenienti da dei media locali che indicano i prossimi incontri come decisivi. Se le prestazioni contro Inter e Monza non dovessero essere all’altezza infatti, la Serie A potrebbe conoscere il suo secondo esonero stagionale. Occhi dunque ben puntati su Paulo Sousa e sulla sua Salernitana.