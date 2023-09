Comportamento scorretto dei tifosi, decisione ufficiale: sanzione contro il Napoli

Decisione ufficiale del Giudice Sportivo che ha emesso la sua sentenza dopo Napoli-Udinese di campionato, che ha colpito il club di De Laurentiis.

La vittoria in campionato contro l’Udinese per 4-1 ha portato una ventata di serenità sul Napoli, che arrivava da qualche giorno complicato. Messi alle spalle i casi relativi alle sostituzioni di Kvaratskhelia e Osimhen, oltre alla diatriba social a causa di alcuni video pubblicato sul canale Tik Tok del club non piaciuti a Osimhen e al suo entourage, il Napoli può finalmente ripartire con fiducia puntando agli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Multa al Napoli per i laser contro Silvestri, portiere dell’Udinese

Dalla notte del Maradona, però, arrivano anche notizie non felicissime per il club. Il Napoli, infatti, è stato multato dal Gudice Sportivo a causa di un laser puntato su Silvestri, portiere dell’Udinese. La motivazione è la seguente:

Multa per la SSC Napoli per avere, i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria, dopo aver effettuato la diffusione dell’annuncio anti-violenza, al 10° del secondo tempo, veniva indirizzato nuovamente nei confronti del portiere della squadra avversaria un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

La sanzione comminata al club del presidente De Laurentiis è di ben 10mila euro.