Come arrivare a Castel Volturno per assistere agli allenamenti del Napoli

Tutte le info per i tifosi del Napoli desiderosi di raggiungere l’SSCN Konami Training Center in quel di Castel Volturno. L’avventura, purtroppo, non sarà affatto facile.

Dal 2006 casa degli allenamenti targati Napoli, l’SSCN Konami Training Center sorge sulla Strada Satale Domitiana km 35,300, in quel di Castel Volturno (CE). Trattasi quindi di una struttura all’avanguardia, da poco ribattezzata in onore della partnership tra il Napoli e la casa video-ludica Konami e dalle dimensioni del terreno di circa 25.ooo metri quadri. In esso, oltre ai numerosi campi d’allenamento nonché palestre ed attrezzature fondamentali ai fini degli allenamenti degli azzurri, sono infatti presenti anche alcuni uffici del club con annessa sala conferenze.

Dotata anche di due parcheggi, uno scoperto ed uno al coperto, e completamente ri-ammodernato tramite le ristrutturazioni del 2018 e del 2021, il centro in questione è da sempre meta ambita per tutti i tifosi del Napoli, desiderosi di incontrare dal vivo i propri beniamini per strapparne una foto, un saluto o un autografo. E quindi, qual è il modo più comodo per raggiungere l’SSCN Konami Training Center? La risposta, purtroppo, non è delle migliori.

Napoli, come raggiungere il Konami Center di Castel Volturno

Purtroppo per i tifosi del Napoli all’ascolto, l’SSCN Konami Training Center è poco collegato con la città vesuviana, trovandosi sul Litorale Domitio in quel di Caserta, più precisamente a Castel Volturno. Il modo più efficiente per giungervi è dunque tramite auto, con i seguenti che sono i percorsi più indicati e maggiormente gettonati fra i supporter:

Tramite A1/E45 : Prendere l’A3 da Piazza Garibaldi e Via Galileo Ferrarsi. Di seguito, prendere l’A1/E45 verso la Strada Statale 7bis in direzione Villa Literno. Continuare quindi sulla seguente fino ad arrivare in quel di Castel Volturno. Infine, seguire le indicazioni per giungere all’SSCN Konami Training Center, situato sulla Strada Statale Domitiana, Km 35,300;

: Prendere l’A3 da Piazza Garibaldi e Via Galileo Ferrarsi. Di seguito, prendere l’A1/E45 verso la Strada Statale 7bis in direzione Villa Literno. Continuare quindi sulla seguente fino ad arrivare in quel di Castel Volturno. Infine, seguire le indicazioni per giungere all’SSCN Konami Training Center, situato sulla Strada Statale Domitiana, Km 35,300; Tramite Asse Mediano : prendere Corso Giuseppe Garibaldi e Via Don Giovanni Bosco in direzione Viale Comandante Umberto Maddalena. Da lì, prendere la SP500 ed ex SS162 Asse Mediano in direzione Villa Literno, prima di imboccare l’uscita Litorale Domitio da SS7 qtr. Continuare dunque su SP334 e Via Domitiana SP303 in quel di Castel Volturno. Infine, seguire le indicazioni per giungere all’SSCN Konami Training Center, situato sulla Strada Statale Domitiana, Km 35,300;

: prendere Corso Giuseppe Garibaldi e Via Don Giovanni Bosco in direzione Viale Comandante Umberto Maddalena. Da lì, prendere la SP500 ed ex SS162 Asse Mediano in direzione Villa Literno, prima di imboccare l’uscita Litorale Domitio da SS7 qtr. Continuare dunque su SP334 e Via Domitiana SP303 in quel di Castel Volturno. Infine, seguire le indicazioni per giungere all’SSCN Konami Training Center, situato sulla Strada Statale Domitiana, Km 35,300; Tramite A56: p rendere Corso Giuseppe Garibaldi , Via Nuova Poggioreale , Corso Malta e Svincolo 4 – Corso Malta in direzione di A56 . Di seguito, imboccare l’uscita verso Domitiana / Pozzuoli da Svincolo 4 – Corso Malta. Seguire quindi l’A56 ed SS7qtr in direzione Villa Literno p rima di imboccare l’uscita Litorale Domitio da SS7 qtr. Continuare dunque su SP334 e Via Domitiana SP303 in quel di Castel Volturno. Infine, seguire le indicazioni per giungere all’SSCN Konami Training Center, situato sulla Strada Statale Domitiana, Km 35,300.

Come già annunciato in precedenza, l’assenza di mezzi pubblici compromette e non poco il viaggio di numerosi tifosi vero il campo d’allenamento degli azzurri. L’unica soluzione potrebbe essere quindi il viaggio in direzione Castel Volturno tramite i numerosi bus di linea in partenza da Napoli, ma ciò è altamente sconsigliato. Questo, in quanto le fermate dei suddetti mezzi di trasporto si trovano molto lontani dal centro sportivo, e ciò potrebbe dunque costringere i supporter a lunghe camminate.