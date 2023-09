Caso Osimhen, Tapiro d’Oro per De Laurentiis: il presidente del Napoli non lo accetta

Curioso avvenimento con protagonista il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e gli ultimi eventi che hanno contraddistinto le giornate in casa Napoli.

Nonostante la vittoria maturata per 4-1 sull’Udinese, in casa Napoli continua ad aleggiare un alone di dubbio e misteri portato degli eventi degli ultimi giorni. Gli azzurri sono infatti sulla bocca di tutti a causa della diatriba con Osimhen, valsa ad Aurelio Del Laurentiis un particolare incontro in quel di Roma. L’accaduto è infatti da non perdere.

Caso Osimhen, De Laurentiis rifiuta il tapiro

Il tapiro d’oro è ormai divenuto un elemento simbolo della cultura comica e televisiva italiana. Il famoso premio ideato dal programma TV Striscia la Notizia è infatti da anni consegnato ai protagonisti della settimana in quanto ad eventi mediatici o a strafalcioni in grado di diventare virali sul web. Ad aver dunque conseguito tale “trofeo” per questi ultimi giorni, proprio Aurelio De Laurentiis, premiato dalla trasmissione satirica proprio a causa della vicenda con protagonisti Osimhen ed il famoso TikTok incriminato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, il patron del Napoli avrebbe rifiutato il riconoscimento consegnatogli quest’oggi presso la stazione di Roma Termini. ADL avrebbe infatti ignorato il tapiro nonché il giornalista ed inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, proseguendo dritto per la propria strada.