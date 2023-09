Ultim’ora Osimhen, indizio dai social: scoppia un altro caso? (FOTO)

Ulteriori aggiornamenti sul caso Osimhen continuano a sopraggiungere. Il gesto del nigeriano lascia di stucco tutti i tifosi del Napoli.

Una serata a dir poco movimentata ha contraddistinto la SSC Napoli e Victor Osimhen. A causa di un TikTok auto ironico e rilasciato dal club azzurro con protagonista il nigeriano infatti, l’agente del calciatore Roberto Calenda avrebbe infatti minacciato il club di De Laurentiis di esser pronto ad intraprendere azioni legali. Il tutto, tramite un post su Twitter nonostante l’esatta entità del filmato in questione non sia nota.

Un vero e proprio polverone mediatico si è dunque ben presto innalzato attorno alla vicenda, fra presunte ipotesi sul video incriminato e commenti d’attacco o di difesa nei confronti dei social media manager del Napoli. Nel frattempo, la reazione dello stesso Osimhen ha lasciato perplessi e non poco i tifosi azzurri.

Caso Osimhen, il gesto del nigeriano è inequivocabile

Mentre sui vari social si cerca di venire a capo di tale situazione, la reazione da parte di Victor Osimhen ha lasciato di stucco gran parte degli appassionati. Immediatamente allo scoppiare della vicenda infatti, il nigeriano avrebbe rimosso dalla “bio” del proprio profilo Instagram la scritta “Napoli“, che il bomber inserì già tempo fa come segno indistinto del suo tesseramento con il club azzurro.

In più, anche la maggior parte delle foto dell’ex Lille con indosso la maglia del Napoli sarebbero scomparse dal suddetto profilo, fatta eccezione per pochi casi. L’account di Osimhen è infatti ora costituito principalmente da scatti “alla moda” o da momenti vissuti in Nazionale con la Nigeria. Scomparsa anche la foto dei festeggiamenti Scudetto. Ad onor del vero, sul profilo Twitter di Osimhen le diapositive compaiono ancora, e non è detto che tali eventi siano collegati tra loro. Tale situazione, unita agli eventi di domenica al Dall’Ara però, non fanno altro che aggiungere benzina sul fuoco al clima già teso in casa Napoli.

Non hanno infatti arrivato a tardare le speculazioni sul caso. Sono sempre più numerose, difatti, le voci cospiratevi secondo cui tutto ciò sarebbe solo un pretesto scaturito da Osimhen e dal suo agente per chiedere l’immediata cessione dal Napoli. Ad alimentare tale ipotesi, ovviamente, la scena vissuta in quel di Bologna in seguito al cambio nonché il rinnovo ancora in bilico, che potrebbero aver incrinato i rapporti fra il bomber e la società azzurra. Ulteriori aggiornamenti arriveranno senz’altro nelle prossime ore, destinate ad alimentare ancor di più una già spinosa vicenda.