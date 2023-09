ULTIM’ORA- Napoli, c’è la decisone di Garcia su Osimhen: è ufficiale

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo per sfidare l’Udinese nella sesta giornata di Serie A. Garcìa ha sciolto il nodo Osimhen.

Il Napoli che ha dominato lo scorso campionato non esiste più. Gli azzurri si sono smarriti sia in campo che fuori. In queste prime cinque giornate di campionato il Napoli non ha mai mostrato il gioco spumeggiante che per lunghi tratti l’ha fatto diventare la squadra più forte d’Europa nella scorsa stagione. Dopo le prime due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, gli azzurri sono crollati sotto i colpi della Lazio di Maurizio Sarri e ha pareggiato contro il neopromosso Genoa. Nell’ultimo match, i partenopei hanno affrontato il Bologna. Contro il Felsinei si sono visti dei piccoli passi in avanti, ma tutto è finito in secondo piano dopo la reazione di Osimhen alla sostituzione.

Al momento del cambio, infatti, il centravanti nigeriano ha reagito in malo modo nei confronti di Rudi Garcìa, mettendo a repentaglio la leadership dell’allenatore all’interno dello spogliatoio. La reazione del numero 9 del Napoli fa eco alla reazione di Khvicha Kvaratskhelia al momento della sostituzione contro il Genoa. All’interno dello spogliatoio, quindi, sembra esserci un problema. L’allarme sembra, però, rientrato il giorno seguente alla sfida del Renato Dall’Ara. Victor si è scusato con Garcìa e con i suoi compagni di squadra.

A scatenare nuovamente il panico, però, ci ha pensato Calenda, agente del capocannoniere della scorsa Serie A. Ieri sera, attraverso il proprio profilo X, Calenda ha attaccato duramente il Napoli per aver leso l’immagine pubblica del suo assistito e ha minacciato di proseguire per vie legali. Il pomo della discordia sarebbe un video ironico pubblicato dal Napoli sul proprio profilo Tik Tok. In questo video, si prendeva in giro Osimhen per il rigore fallito contro il Bologna. Conseguentemente, il calciatore azzurro ha eliminato quasi tutte le foto che lo ritraevano con la maglia del Napoli dal proprio profilo Instagram.

Bufera Osimhen, la scelta di Garcìa per la sfida contro l’Udinese

In molti, dopo i fatti di ieri, si aspettavano che Osimhen venisse escluso dalla lista dei convocati per il match di questa sera. Garcìa, però, ha deciso di convocarlo.

Secondo quanto riportato da Dazn, inoltre, pare che Osimhen abbia chiarito la querelle Tik Tok con i dirigenti del Napoli e si sia scusato nuovamente anche con lo spogliatoio.

Garcìa, dunque, ha fatto la sua scelta per la sfida contro l’Udinese: il nigeriano giocherà dall’inizio. Questa la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcìa.