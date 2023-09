LIVE PRIMAVERA: Coppa Italia Napoli – Benevento 1-1 (14′ Mutanda Kasongo, 37′ Politi) Gli azzurrini sfiorano il raddoppio

Coppa Italia primavera, match tra Napoli e Benevento

37′ – Gol del Benevento! Errore difensivo del Napoli che concede corner, da quest’ultimo Politi è abile di testa ad insaccare la palla in rete.

36′ – Gara in fase di stallo, le due squadre ora si annullano a vicenda.

25′ – Troppo caldo al ‘Piccolo’ di Cercola, l’arbitro chiama il cooling break.

24′- Ottima triangolazione dalla destra tra Mazzone e Malasomma, il primo arriva in area ma non trova nessun compagno smarcato.

17′ – OCCASIONE Napoli! Traversa colpita da Mazzone con un colpo di testa da calcio d’angolo.

14′ – GOL NAPOLI! Corner dalla destra di Legnante, serie di rimpalli in area che favoriscono il tap-in vincente di Mutanda Kasongo.

10′ – Benevento pericoloso. Carriola ci prova da calcio di punizione dalla trequarti, Pellino si supera con una grande parata mandandola in angolo. Dal corner seguente nulla di fatto.

8′ – Malasomma riceve dalla destra, supera un difensore ma il pallone non arriva in area. Il Napoli continua ad attaccare.

4′ – La formazione di Tedesco parte all’attacco, ma per ora nulla di interessante.

1 ‘ – Inizia il match, palla al Napoli.

Primo Tempo

Ore 14:30, le squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento. Alle ore 15 previsto il calcio di inizio.

Napoli Benevento Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3) : Pellino; Mazzone, Di Lauro, Legnante, Gambardella, De Luca, Mutanda Kasongo, Russo, Rossi. Koffi, Malasomma.

A disposizione: Turi, Esposito, Stasi, Peluso, De Chiara, D’Angelo, Gioielli, Vigliotti, Lorusso, Raggioli, Vilardi.

Tecnico: Andrea Tedesco

Benevento (3-5-2) : Giangregorio; Fastiggi, Polverino, Eletto, Guerra, Esposito, Politi, Pellegrino, Francescotti, Carriola, Di serio.

A disposizione: Palma, Avolio, Panzarino, Marrone, Ciurleo, Rucci, Donatiello, Perlingieri, Fierro, Di Martino, Festino

Tecnico: Rocco Dario

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Benevento, partita valevole per la Coppa Italia Primavera. Dopo il bel successo per 2-0 all’esordio in campionato contro il Palermo, gli azzurrini guidati da mister Andrea Tedesco hanno anellato due sconfitte consecutive con Braga, in Youth League, e col Cosenza nella seconda giornata di campionato. Entrambe le sconfitte però, avvenute nonostante la buona prestazione dei giovani ragazzi della primavera. Si cerca oggi, in Coppa Italia, il riscatto da parte degli azzurrini.

Dallo stadio “G. Piccolo” di Cercola, i nostri inviati: Francesco Paudice e Raffaele Silvestro.