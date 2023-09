Caso Osimhen, Garcia dice la sua: “Episodi maldestri sui social”

Una vigilia tormentata per il Napoli e Osimhen. Garcìa è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha fatto chiarezza su quanto successo.

Il Napoli deve assolutamente vincere contro l’Udinese. Gli azzurri non riescono a conquistare i tre punti in campionato dalla seconda giornata di Serie A contro il Sassuolo. La vigilia del match non è stata semplice. A Napoli, infatti, è scoppiato il caso Osimhen. Tra i tifosi c’è il panico, ma Rudi Garcìa ha provato a calmare le acque.

Nel corso del pre partita, ai microfoni di Dazn è intervenuto Rudi Garcìa. Il tecnico del Napoli ha presentato il match che attende il Napoli e ha parlato anche della situazione Victor Osimhen.

Di seguito quanto evidenziato:

Grande occasione per ritrovare il sorriso?

“Si, finalmente giochiamo in casa e siamo contenti di ritrovare i tifosi. Daremo tutto per i 3 punti e giocare con entusiasmo”.

Come ha visto Osimhen?

“Abbiamo parlato dopo Bologna. Eravamo arrabbiati per non aver vinto. In questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social, ma lui si concentra sul campo e sarà il massimo per la maglia. Noi siamo uniti e giocare davanti ai tifosi è importante”.

Politano e Kvaratskhelia possono aiutarlo?

“La nostra fascia destra funziona bene. Politano l’ho fatto riposare perchè aveva qualche acciacco, ma ha cominciato molto bene. Sulla sinistra gioca Mario Rui, perché abbiamo bisogno di un giocatore che riesca a palleggiare di più”.