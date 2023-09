Salta anche Napoli-Real Madrid: allarme totale

Nuova tegola per Ancelotti. Uno dei principali talenti di casa Real torna infatti ai box: l’incontro di Napoli è ampiamente a rischio.

Gli impegni del Napoli continuano ad infittire l’agenda di Rudi Garcia e soci, che fra campionato e Champions League hanno dovuto accantonare la voce del verbo “riposare” nelle ultime due settimane. Genoa, Braga e Bologna sono infatti state affrontante, con non poche difficoltà, in soli 7 giorni dagli azzurri, che ora si preparano al quarto incontro della lista. Dopo le tre trasferte sopracitate infatti, i partenopei ritroveranno il Maradona dopo la sconfitta patita al 3° turno di Serie A contro la Lazio, sperando ovviamente in un epilogo migliore nel match contro l’Udinese.

La sfida ai friulani, attesa per le ore 20.45 di mercoledì 27 settembre, fungerà dunque da antipasto a quanto accadrà in quel di Fuorigrotta appena 7 giorni dopo. Il 2 ottobre, nel catino partenopeo, è infatti atteso il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, pronto ad infiammare l’impianto già sold-out con una delle migliori sfide della seconda giornata di Champions League. Subito big match dunque in casa Napoli, chiamato a fornire una prestazione ben più degna di quanto visto in Portogallo contro il Braga vista la caratura dell’avversario.

Avversario che, ad onor del vero, condivide con gli azzurri un momento tutt’altro che roseo. Dopo la sconfitta nell’ultimo turno di Liga infatti, in un sempre caldo derby con l’Atletico Madrid, il Real è stato protagonista di un’ulteriore perdita. Appena rientrato da un grave infortunio, il talento blancos si è nuovamente accasato ai box, per un guaio fisico che lo terrà lontano dal campo di Napoli.

Napoli-Real Madrid, Ancelotti perde nuovamente la giovane pedina

Una recente sessione d’allenamento in casa Real aveva particolarmente attirato l’attenzione dei media nelle ultime settimane. Al di là dell’assenza di Bellingham (rivelatasi velleitaria con l’inglese rientrato il giorno dopo), aveva colpito il rientro sul campo di Vinicius JR e di Arda Guler, entrambi alle prese con recenti problemi fisici. Ebbene, appena 5 giorni dopo il vociferato ritorno, ecco profilarsi un nuovo stop all’orizzonte per il talento.

Dopo l’infortunio al menisco partito in estate infatti, Guler si è nuovamente fermato a causa di un problema muscolare, facendo ulteriormente slittare il proprio debutto in maglia blancos. Il gioiellino turco, accostato per lunghi tratti della scorsa annata proprio agli azzurri, salterà dunque l’imminente Napoli-Real Madrd, con l’infortunio che potrebbe rivelarsi più grave del previsto. Annunciata alla stampa proprio dal club tramite un comunicato ufficiale, tale noia fisica, stando alle ultime news, potrebbe tenere fuori l’ex Fenerbache fino al rientro dalla prossima sosta per le Nazionali, privandolo anche di una possibile convocazione per gli impegni internazionali della Turchia.