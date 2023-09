Rrahmani e Juan Jesus infortunati, convocazione a sorpresa di Garcia

Arrivano indiscrezioni in merito alla prima convocazione in prima squadra per il talento del settore giovanile azzurro. L’indizio non lascia dubbi.

Si avvicina sempre più il calcio d’inizio di Napoli-Udinese, match del Maradona valido per il 6° turno di Serie A. In quel di Fuorigrotta, gli azzurri dovranno cerare di invertire il trend negativo delle ultime giornate contro dei friulani in ripresa dal punto di vista del gioco seppur i risultati scarseggino. Nel frattempo, proprio dall’impianto campano arrivano le novità in vista dell’incontro di domani. In particolare, sulla prima convocazione del talento azzurro della Primavera.

Napoli-Udinese, anche D’Avino in lista convocati

In occasione della vigilia del match con i friulani, il Napoli di Rudi Garcia ha svolto la seduta d’allenamento di rifinitura proprio fra le mura del Diego Armando Maradona. Questo, a causa dell’assenza di circa un mese degli azzurri dal terreno di gioco casalingo, causa sosta Nazionali e trasferte consecutive.

Proprio dall’impianto di Fuorigrotta arrivano quindi novità sull’organico azzurro. Da quanto emerso dal comunicato del club in merito alla sessione odierna d’allenamento infatti, insieme ai “big” erano presenti anche i due prodotti del vivaio Lorenzo Russo e Luigi D’Avino. I due saranno quindi convocati per la sfida di domani e, in particolare per quest’ultimo, trattasi della prima apparizione ufficiale in prima squadra. Il giovane difensore è infatti apparso solamente nell’ultimo ritiro svolto a Dimaro, guadagnandosi la prima convocazione fra i grandi anche a causa dall’emergenza portata dagli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus.