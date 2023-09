Nuovo capitolo Napoli – Spalletti per la penale: l’annuncio

Nel giorno dell’iscrizione nel registro degli indagati per Aurelio De Laurentiis, ecco che arrivano novità sul caso Spalletti. L’annuncio.

Un giorno davvero complicato ha accompagnato Napoli ed i suoi tifosi nella vigilia della sfida con l’Udinese, viste le ultime news giunte all’ombra del Vesuvio. Un club già in difficoltà ha infatti dovuto fare i conti con l’iscrizione da parte di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati della procura di Roma. L’accusa è di falso in bilancio ed il motivo, neanche a dirlo, l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Sul caso è intervenuto anche il legale della SSC Napoli Mattia Grassani, che oltre al caso Del Laurentiis si è pronunciato in alcune dichiarazioni sulla vicenda Spalletti.

Napoli-Spalletti, l’annuncio dell’avvocato Grassani

Come per l’avvocato Fulgeri, anche Grassani è intervenuto sull’indagine a carico di Aurelio De Laurentiis professando calma ai microfoni di Radio CRC. Molto simili le dichiarazioni dei due, con il legale della SSC Napoli che ha inoltre ritenuto che tale vicende extra-campo non andranno a complicare la già intricata situazione degli azzurri.

Grassani ha però fatto il punto anche del caso Spalletti, con l’annuncio che ha sorpreso i tifosi. “Quanto successo con Spalletti ci ha sorpreso. La situazione è particolare ma non posso svelare molto, vi dico solo che siamo costantemente al lavoro“, le dichiarazioni dell’avvocato della SSC Napoli, che ha quindi concluso la propria intervista annunciando che le prossime settimane saranno delicatissime proprio in ottica “scontro” fra club partenopei e mister di Certaldo.