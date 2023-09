Napoli-Udinese, Garcia pronto a un cambio: novità anche per Sottil

Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida contro l’Udinese: c’è curiosità tra i tifosi per capire quali saranno le novità eventuali di formazione che potrebbero essere varate dal tecnico Rudi Garcia.

Dopo il pareggio contro il Bologna che ha lasciato l’amaro in bocca per una vittoria che sarebbe stata meritata, il Napoli si prepara per lanciare la sfida all’Udinese. L’obiettivo del club azzurro è quello di tornare alla vittoria dopo un periodo complicato in campionato, con una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre sfide di Serie A.

Contro i rossoblu, si è vista una squadra ben messa in campo, anche se il risultato non ha premiato Rudi Garcia, finito nel mirino della critica nuovamente soprattutto dopo il gesto plateale di Victor Osimhen. Ruggini che vanno messe da parte per ritornare alla vittoria in campionato che per i campioni d’Italia manca da troppo.

Le probabili formazioni di Napoli e Udinese

Come scenderanno in campo Napoli e Udinese nella sfida in programma allo stadio Diego Armando Maradona, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A? Garcia è pronto a introdurre un cambio rispetto alla partita contro il Bologna.

Il dubbio riguarda l’esterno offensivo destro: ballottaggio tra Raspadori (titolare nell’ultimo match, ndr) e Politano, con quest’ultimo che parte leggermente favorito. Per il resto, non sarebbero previste novità rispetto a quanto visto nella sfida del Dall’Ara.

Qualche novità potrebbe esserci anche in casa Udinese: Sottil, per l’occasione, potrebbe lasciare fuori sia Thauvin che Pereyra, con Success che dovrebbe dare supporto all’unica punta Lucca.