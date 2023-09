“Inaccettabile, danno gravissimo”, bomba Osimhen: l’agente accusa il Napoli (FOTO)

Ha dell’incredibile quanto accaduto poco fa in casa Napoli. Il procuratore di Victor Osimhen, Roberto Calenda, si è infatti scagliato contro il club azzurro sui propri profili social. Il motivo è sconcertante.

Non c’è pace in quel di Napoli nell’ultimo periodo. Il club campano è infatti alle prese con un clima tutt’altro che leggero fra prestazioni non all’altezza, litigi fra calciatori ed allenatore ed indagini aperte nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Il tutto, affiancato dalla news dell’ultim’ora, che ha sorpreso e non poco i tifosi partenopei. I protagonisti sono infatti Roberto Calenda, il suo assistito Victor Osimhen ed un attacco che vi lascerà perplessi e senza parole.

Calenda attacca il Napoli, c’entra un video su TikTok

Si, avete letto bene, c’entra un video su TikTok. La storia ha dell’incredibile, ma il procuratore del nigeriano ha annunciato sul proprio profilo Twitter di esser pronto ad addentrarsi in azioni legali contro il club di De Laurentiis.

Il motivo sarebbe un video irrisorio rilasciato dal club azzurro sul proprio profilo social nei confronti di Osimhen. Non si sarebbe ancora al corrente dell’entità di tale filmato, poi rimosso dal club, ma l’intera vicenda si sviluppa su toni surreali.

Alcune ipotesi sono quindi presto rimbalzate sui social. Le opzioni sono infatti due, e si dividono tra un video parodia del rigore sbagliato da Osimhen in quel di Bologna ed un altro filmato in cui il bomber veniva scherzosamente paragonato ad una noce di cocco. Non si ha ancora la certezza su quale dei due video sia l’incriminato, ma ulteriori aggiornamenti su questa assurda vicenda sono attesi nelle prossime ore.