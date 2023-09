Garcia in bilico, De Laurentiis fa sul serio: arrivano conferme sul possibile sostituto

Spuntano novità dalla Francia in merito alla panchina del Napoli. Secondo le indiscrezioni, gli azzurri avrebbero contattato un nuovo tecnico.

Non è di certo roseo il momento vissuto in casa Napoli alla luce dei risultati ottenuti dagli azzurri. Nelle ultime 4 sfide fra campionato e Champions League infatti, gli azzurri hanno conosciuto il sapore della vittoria una singola volta e non con poche difficoltà, frenando invece 2 volte causa pareggio ed una volta causa sconfitta. Uno score non da club Campione d’Italia, specie se si pensa che le 3 debacle siano arrivate consecutivamente proprio in Serie A, dove il club di Rudi Garcia è già sprofondato a -7 dalla vetta occupata da un’Inter a punteggio pieno.

Proprio il tecnico francese è di conseguenza finito al centro della crudele opinione pubblica, cui solo 6 sfide sono bastate per etichettare l’ex Roma come non all’altezza di una piazza ormai esigente come Napoli. Tra critiche alla gestione del match, al gioco proposto e quindi ai cambi ritenuti incomprensibili dai supporter (vedasi Kvaratskhelia a Genova ed Osimhen a Bologna), il ruolo di Garcia è finito sempre più in bilico. Le odierne edizioni dei quotidiani hanno dunque narrato addirittura di sondaggi precauzionali nei confronti di alcuni tecnici da parte di De Laurentiis, intenzionato per ora a rinnovare la fiducia all’attuale mister del Napoli.

Proprio dalla Francia però, ulteriori novità sul caso si susseguono, donando nuovamente pepe ad una delle vicende calcistiche più discusse in Italia.

Zero dubbi dalla Francia, contatti fra Napoli e Galtier

“Chi non muore si rivede“, pronunciò anni or sono qualcuno, e qual migliore occasione per far risplendere questo detto se non quella inerente a Christophe Galtier. Cercato in estate dal Napoli prima dell’approdo in azzurro di Garcia, il francese è stato indicato quest’oggi insieme ad Igor Tudor come possibile sostituto dell’ex Al-Nassr in caso di flop nelle prossime giornate.

News abbastanza remote e precauzionali quelle di cui sopra, se non fosse per le indiscrezioni dell’ultim’ora rilasciate da RMC Sport. Secondo la radio transalpina infatti, De Laurentiis avrebbe riallacciato i rapporti con i manager di Galtier, che diventa così il primo nome in lizza per un possibile post-Garcia.

Il tutto, secondo la radio, sarebbe soltanto un contatto a scopo precauzionale, visto che il patron degli azzurri vorrebbe rinnovare la propria fiducia a Rudi Garcia almeno per i prossimi 4 impegni del Napoli pre-sosta. Eppure, la natura così calda dei “colloqui” e la voglia di ritornare in panchina da parte di Galtier potrebbero costare il ruolo all’attuale mister degli azzurri anche in caso di risultati non totalmente disastrosi nei match a venire.