De Laurentiis indagato: il Napoli rischia sanzioni? Parla l’avvocato

Arrivano le parole dell’avvocato penalista di Aurelio De Laurentiis in merito alle odierne accuse di falso in bilancio mosse verso il patron azzurro.

Il mondo azzurro di casa Napoli è stato odiernamente scombussolato dalle news rilasciate d’improvviso dall’ANSA. Secondo la testata giornalistica infatti, la procura di Roma avrebbe aperto un’indagine nei confronti di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio. Il tutto, risalente in particolare all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Panico generale all’ombra del Vesuvio alla luce di ciò, con la situazione ben presto placata da Fabio Fulgeri. L’avvocato penalista di ADL è infatti intervenuto sul caso ai microfoni di TV Play.

“Rischi solo in un caso”, Fulgeri chiarisce il caso De Laurentiis

“La competenza di decidere e rilasciare sentenze sul caso falso in bilancio è della procura di Roma, ma il fatto che i PM di Napoli abbiano ritenuto che non ci fosse reato per ragioni fiscali ci tranquillizza”, ha spiegato Fulgeri. L’avvocato ha quindi dichiarato che De Laurentiis è assolutamente tranquillo sul caso, visto che vi è la convinzione di non aver infranto nessuna regola:

“L’operazione Osimhen è limpida! Il fatto che sia arrivata l’archiviazione da Napoli dimostra l’innocenza e lascia tranquilli in vista di una decisione simile anche da Roma. Il club non corre nessun rischio. L’unica possibilità di sanzioni verso il Napoli è che venga fuori un tipo di illecito non ipotizzato da nessuno di noi, e ciò è alquanto improbabile”.

Fulgeri ha quindi concluso la propria intervista professando nuovamente calma. Inoltre ha ribadito che, se la procura di Napoli ha deciso di archiviare il caso per la questione fiscale, allora i rischi che da Roma venga ribaltata la situazione sono minimi.