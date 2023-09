Scontro De Laurentiis-Garcia: cosa è successo tra presidente e allenatore

Non c’è un bel clima in casa Napoli. Oltre alle polemiche per le sostituzioni, anche gli scontri tra De Laurentiis e Garcìa: cosa è successo.

Il Napoli dello scudetto è un ricordo lontanissimo. In pochi mesi la squadra ha fatto paura all’Europa intera non c’è più. I cambiamenti non sono stati radicali eppure gli azzurri non riescono a ritorvarsi. La sfida di ieri pomeriggio allo Stadio Dall’Ara doveva essere l’occasione di rilancio in campionato dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio contro il Genoa. Il Napoli, però, non è riuscito a sbloccare il match che è poi terminato 0-0.

Anche la fortuna non assiste gli azzurri. La traversa di Osimhen e il palo di Politano gridano vendetta. Nel secondo tempo il nigeriano ha anche fallito il calcio di rigore che poteva regalare i tre punti e un po’ di respiro alla squadra. Si potrebbe imputare, dunque, questo momento negativo alla sfortuna, ma non è assolutamente così. Il Napoli non è brillante, non riesce a costruire gioco e gli unici pericoli che crea sono dovuti a giocate individuali. Il Napoli, infatti, resta forte ma non basta.

Rudi Garcìa ha provato a dare maggior verticalità alla squadra per puntare sulle sgaloppate in campo aperto di Victor Osimhen. Così facendo, però, il francese ha snaturato la squadra con molti azzurri che non si ritrovano nei nuovi dettami tattici del tecnico. L’esempio lampante è quello di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è stato il metronomo della squadra che ha monopolizzato il campionato scorso. Quest’anno, invece, ha compiti prettamente difensivi. Non ha più licenza di partire palla al piede per scardinare il primo pressing avversario e il suo ruolo è stato preso da Anguissa e Zielinski. Anche Kvaratskhelia non riesce ad incidere. La sua prestazione non è stata negativa, ma allo stesso tempo non riesce a fare quella differenza che gli ha permesso di vincere il premio di MVP della scorsa stagione.

Garcìa-De Laurentiis: è scontro totale

I tifosi non sono contenti di questo avvio di stagione e anche Aurelio De Laurentiis non è soddisfatto. Con le sue dichiarazioni ha palesato supporto nei confronti del tecnico, ma lo scontro tra i due c’è stato ed è stato anche molto forte.

Secondo quanto rivelato da Antonio Corbo, il tweet pubblicato da Aurelio De Laurentiis al termine del match contro il Bologna è volto a stemperare gli animi dopo le frizioni degli ultimi giorni.

Tra Garcìa e De Laurentiis ci sono stati molti scontri negli ultimi giorni con il presidente che non è assolutamente contento di quanto fatto vedere dal tecnico francese. Il tweet, dunque, è andato in soccorso di una situazione che rischia di esplodere in ogni istante. Le reazioni di Kvaratskhelia e Osimhen, infatti, certificano come il feeling tra il tecnico e la squadra non sia sbocciato e ora De Laurentiis prova a correre ai ripari.