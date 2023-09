Punizione per Osimhen dopo il brutto episodio con Garcia: c’è la decisione del Napoli

La reazione di Osimhen alla sostituzione non è affatto piaciuta a Garcìa e alla società azzurra. Ecco cosa può succedere oggi a Castel Volturno.

Stanno facendo molto discutere le immagini che vedono Victor Osimhen furibondo al momento della sostituzione. La prestazione del nigeriano non è stata indimenticabile. Il centravanti azzurro dopo aver colpito la traversa in avvio di primo tempo, ha fallito un calcio di rigore pochi minuti prima della sostituzione. Quello che ha fatto infuriare Osimhen è la scelta di fare entrare Simeone al suo posto. Nulla contro il Cholito, ma Osimhen ha fatto capire che avrebbe preferito giocare con due centravanti nei minuti finali per provare a scardinare il muro eretto dalla difesa del Bologna di Thiago Motta.

Mentre Osimhen si avvicinava alla linea laterale per lasciare il campo e dare spazio a Giovanni Simeone, ha mimato più volte nei confronti del suo allenatore il “due” con le mani. Un gesto che, come detto in precedenza, sta generando molte polemiche. I tifosi sono spaccati. Alcuni affermano come la reazione di Osimhen sia giusta perchè la scelta di Rudi Garcìa è totalmente incomprensibile. Altri supporters azzurri, invece, non sono d’accordo con quanto fatto da parte del bomber nigeriano. Secondo loro il gesto di Osimhen è da condannare, perchè è l’allenatore che deve prendere le decisioni e soprattutto non è ammissibile mostrare una reazione di questo tipo di fronte alle telecamere.

Nel post partita, Aurelio De Laurentiis ha provato a stemperare gli animi con un tweet che vuole dare compattezza alla squadra, ma come rivelato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, il gesto del numero 9 del Napoli non è piaciuto neanche al patron azzurro.

Furia Osimhen, c’è la decisione del Napoli

La dirigenza azzurra non ha assolutamente apprezzato quanto mostrato da Victor Osimhen in diretta televisiva. Il Napoli ha preso la sua decisione e potrebbe succedere oggi a Castel Volturno.

Al SSCN Konami Training Center di Castel Volturno è previsto per oggi un incontro tra Rudi Garcìa e Victor Osimhen. Per entrambi la questione è già stata archiviata, ma il tecnico vuole essere chiaro con il nigeriano. Garcìa, infatti, non tollererà più atteggiamenti di questo tipo. Il tecnico, inoltre, si aspetta delle scuse nei suoi confronti, oltre che verso Simeone.

Il Mattino aggiunge come non sono da escludere provvedimenti disciplinari da parte della dirigenza azzurra nei confronti del suo centravanti. Secondo l’edizione odierna del quotidiano, pare che il Napoli sia intenzionato a infliggere a Victor Osimhen una multa per quanto successo ieri sera allo Stadio Renato Dall’Ara.