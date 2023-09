Occhio Garcia: l’esonero può scattare al verificarsi di due condizioni

Rudi Garcìa non ha iniziato bene sulla panchina del Napoli. De Laurentiis ha ancora fiducia nel tecnico, ma qualcosa potrebbe cambiare presto.

Il Napoli continua a far fatica. La sconfitta contro la Lazio ha dato il via alle prime crepe nelle solidità degli azzurri. La prestazione nel secondo tempo contro la Lazio è stata pessima, così come i primi 70 minuti di gioco contro il Genoa. Allo Stadio Luigi Ferraris il Napoli è riuscito a “togliere le castagne dal fuoco” grazie a due giocate dei singoli che hanno scardinato la difesa rossoblù. Questo dimostra come la rosa di Rudi Garcìa sia ancora molto forte ed è per questo motivo che ci si aspetta molto di più dagli azzurri.

Contro il Bologna sono arrivati dei segnali incoraggianti. Soprattutto in difesa, con il debutto da titolare di Natan, i partenopei hanno ritrovato compattezza difensiva. In fase di manovra offensiva, rimangono alcuni grandi problemi e sembra che l’unica arma a disposizione degli azzurri sia la palla lunga per lo scatto in profondità di Victor Osimhen. Non sempre, però, questa funziona. I migliori pericoli per il Bologna sono arrivati proprio quando il Napoli ha trovato trame di gioco più costruite e che hanno permesso agli azzurri di proporsi in fase offensiva con più uomini. Non è un caso che la miglior prestazione stagionale di Kvaratskhelia sia arrivata proprio ieri, quando ha avuto maggior supporto sulla fascia sinistra da Mario Rui e Zielinski.

La fiducia di De Laurentiis ha una data di scadenza

Come detto, dei piccoli segnali incoraggianti sono arrivati dal match di Bologna. Aurelio De Laurentiis ha rinnovato la fiducia a Rudi Garcìa anche il suo profilo X. La fiducia del presidente, però, potrebbe avere un limite.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione del tecnico francese e ha spiegato come l’ipotesi esonero non è da escludere totalmente. Secondo il noto quotidiano pare che il presidente del Napoli abbia posto due condizioni per la permanenza di Garcìa sulla panchina del Napoli.

Di seguito quanto si legge sulle pagine della “Rosea”:

“Garcìa, ad oggi, ha il sostegno di De Laurentiiis, ma se il distacco in classifica non verrà colmato e se in dicembre non arrivasse la qualificazione agli ottavi di Champions, le valutazioni della proprietà sarebbero diverse”.

Futuro in bilico, dunque, per il tecnico francese. De Laurentiis, ovviamente, spera di non dover ricorrere ad una decisione drastica come questa, ma ha comunque iniziato a pensare al futuro del suo Napoli senza Garcìa in panchina.