La speranza del Napoli si chiama Natan

La situazione del Napoli si complica partita dopo partita, ma per i tifosi del azzurri arriva una buona notizia da Bologna.

La partita tra Bologna e Napoli resterà, ovviamente, quella della sfuriata da parte di Victor Osimhen nei confronti di Rudi Garcìa. Le immagini, ormai, hanno fatto il giro del mondo con la tifoseria azzurra che è spaccata su quanto successo.

Lo scontro tra Garcìa e Osimhen e il pareggio maturato al Dall’Ara, però, hanno messo in secondo piano una buona notizia per il Napoli. Il periodo che sta vivendo il Napoli è pessimo e anche una piccola luce deve essere necessariamente messa in risalto per mantenere vivo il lumicino della speranza in attesa di giorni migliori.

Per oltre un mese i tifosi azzurri hanno atteso il debutto di Natan e finalmente il suo momento è arrivato.

Il Napoli riparta da Natan

Gli azzurri si sono presentati all’impegno contro il Bologna in totale emergenza difensiva. Contro il Braga si è fermato Rrahmani, mentre alla vigilia del match anche Juan Jesus è andato k.o.

Garcìa, dunque, è stato costretto a giocarsi la carta Natan. Il difensore che dovrebbe sostituire Kim, fino a ieri ha visto il campo solo nei minuti finali contro il Braga. La prestazione contro il Bologna è stata molto positiva, soprattutto per l’aspetto mentale.

Dover sostituire a 22 anni il miglior difensore dello scorso campionato, uno dei migliori al mondo, non è assolutamente semplice. Farlo dopo che l’allenatore ti ha tenuto ai box per oltre un mese non fa altro che aumentare la pressione.

Natan, invece, è sceso in campo con grande coraggio e sicurezza nei propri mezzi. Il brasiliano, poi, ha fatto intravedere anche buone doti fisiche come la velocità che è mancata al Napoli nelle prime quattro giornate di Serie A. Anche nelle chiusure e nell’anticipo sui giocatori spalle alla porta è stato aggressivo, ma pulito, riuscendo a fermare sul nascere le avanzate rossoblù.

Il Bologna ha impostato una gara prettamente difensiva, ma con Natan il Napoli ha mostrato molta più compattezza. La sua velocità ha permesso agli azzurri di giocare più alti, accorciando la distanza con il centrocampo ed evitando grandi buchi in mezzo al campo che sono costati carissimo ai partenopei contro Lazio e Genoa.

Il Napoli deve partire da Natan, la sua crescita è fondamentale per Di Lorenzo e compagni e può essere lui la chiave di volta in una stagione cominciata malissimo.