Da poco ‘avversaria’ del Napoli: chi è Matilde Rossi – FOTO

Curiosità e foto di una delle più sexy wags della nostra Serie A, nonché da poco avversaria “sul campo” del Napoli.

La nostra Serie A è ricca di campioni dal talento sconfinato, capaci di far emozionare ogni domenica ed in ogni match fan ed appassionati da tutta Italia. Gli stessi fan che, da qualche anno, hanno iniziato a guardare con un occhio di riguardo anche alle Wags (acronimo di Wives And Gilfriends), ovvero le mogli o le fidanzate dei calciatori più influenti della Lega. Spesso è infatti capitato che queste ultime divenissero vere e proprie idole della piazza, tra apparizioni con indosso la maglia della suddetta squadra o post social d’ammirazione verso la città in questione.

Fra esse, come non citare una delle più amate, nonché colei che quasi universalmente è riconosciuta come una delle Wags più sexy d’Italia. Stiamo parlando di Matilde Rossi, cagliaritana classe 1992 nonché modella, in grado di infiammare spesso i social tramite succinti post sulla propria pagina Instagram. Ma chi è con esattezza Matilde Rossi, e chi è il marito della sexy e seguita donna? Scopriamolo insieme.

Matilde Rossi, biografia e curiosità

Nata, come detto in precedenza, nel capoluogo sardo nel 1992, Matilde sin da subito si dimostra una ragazza coraggiosa nonché intraprendente, cercando e trovando un lavoro subito dopo aver conseguito il diploma post-esame di maturità. La Rossi trova infatti una “sistemazione” presso lo studio odontoiatrico gestito dal padre, ma ben presto capisce che quella non è la sua strada. Sua grande passione è infatti la moda, che la porterà a posare per un calendario artistico attirando su di se una certa notorietà, ben presto giunta anche alle orecchie di alcuni dei marchi più famosi al mondo. Di lì a poco infatti, Matilde diverrà indossatrice per Dolce & Gabbana, coronando il sogno di una vita nonché aumentando a dismisura la propria fama.

Prendendo in considerazione solo ed esclusivamente il profilo Instagram della modella infatti, esso può contare sulla bellezza di 230 mila follower, in costante aumento settimana dopo settimana. Proprio qui, la bella e sexy Matilde ha più volte dimostrato di non aver perso il suo fascino fotogenico, reso noto in tutto il suo splendore da scatti roventi spesso intenzionati a mettere in risalto le splendide curve della modella, nonché a far impazzire tutti i suoi seguaci sui social. Ma quindi, cosa ha reso Matilde Rossi una delle Wags più amate d’Italia?

Molto semplice, la sua relazione con il portiere del Bologna Lukasz Skorupski, da poco avversario sul campo del Napoli e “costato” alla Rossi qualche avvistamento in Tribuna al Dall’Ara. I due hanno intrapreso la propria relazione nel 2016, quando Lukasz giocava ancora ad Empoli, con Matilde che ha dunque deciso di seguirlo anche nei successivi trasferimenti a Roma e Bologna. Non solo, perché nel 2017, appena un anno dopo il fidanzamento, i due hanno suggellato il proprio matrimonio.