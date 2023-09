Allegri insiste: il tecnico della Juventus parla ancora del Napoli

Massimiliano Allegri continua a nascondersi: il tecnico della Juventus l’ha detto sul Napoli e sulla corsa alla prossima Champions League.

La stagione del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. La stagione, però, è ancora lunga e gli azzurri hanno l’opportunità di potersi rilanciare nel corso dell’anno. In favore di Di Lorenzo e compagni ci sono anche le prestazioni altalenanti delle dirette concorrenti.

Tutte le big, tranne l’Inter, sono andate in difficoltà in questo avvio di stagione. Il Milan è crollato nel derby e le ultime prestazioni non sono state di grande livello. Le due romane sono addirittura dietro al Napoli in classifica e la Juventus sembra essere cascata nei problemi che hanno colpito i bianconeri anche nella scorsa stagione.

Allegri non ha dubbi: l’ha detto sul Napoli

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha posto l’obiettivo di tornare in Champions, ma molti hanno indicato i bianconeri come contendente allo Scudetto.

Il motivo di queste previsioni è dovuto dal fatto che in questa stagione Danilo e compagni non giocheranno in Europa e per questo motivo saranno più riposati.

Incalzato sull’argomento, però, Allegri ha preferito glissare e ha spiegato come entrare in Champions sia molto complicato.

Di seguito le sue parole:

Vantaggio di non giocare in Champions?

“Noi l’anno prossimo dobbiamo giocarla, dovremo entrare nelle prime quattro, anche se non sarà semplice perché Inter, Milan e Napoli sono superiori a tutte. Bisognerà fare un passo alla volta con equilibrio”.

Il tecnico livornese, vede le milanesi e il Napoli le più attrezzate in Serie A e preferisce nascondersi.