Thiago Motta sbotta: “Rigore inesistente”, poi il commento sulla partita

Il tecnico del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita dove critica la scelta dell’arbitro di assegnare il penalty.

Il Napoli non riesce più ad ingranare. La vittoria sofferta in Champions League contro il Braga aveva certificato le difficoltà dei campioni d’Italia che oggi al Dall’Ara contro il Bologna hanno perso altri punti con l’Inter che ora scappa già a +7. Dopo il fischio finale Thiago Motta, allenatore degli emiliani, ha parlato della partita e degli episodi.

Il tecnico dei rossoblù, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato l’ottimo pareggio ottenuto dai suoi criticando anche l’arbitro per l’assegnazione del calcio di rigore al Napoli:

Non abbiamo sofferto e nemmeno preso gol. Per me il rigore era inesistente. Per competere contro il Napoli c’è bisogno di tutte e due le fasi e faccio i complimenti ai miei ragazzi. I risultati che stanno maturando mi rendono più felice il lavoro qui.