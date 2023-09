Meluso protegge Natan: “Non va giudicato oggi!”

Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo al Dall’Ara per sfidare il Bologna. Ai microfoni di Dazn ha parlato Mauro Meluso, ds azzurro.

La sfida di questa domenica delle 18 vede il Napoli affrontare fuori casa il Bologna di Thiago Motta. La sfida che attende gli azzurri è di importanza vitale. I ragazzi di Garcìa hanno assolutamente bisogno dei tre punti per rilanciarsi in classifica dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio contro il Genoa.

Pochi istanti prima del calcio d’inizio, in onda su Dazn si è tenuto il consueto pre partita. Ai microfoni della piattaforma streaming è intervento Mauro Meluso, ds del Napoli.

Il dirigente del Napoli ha parlato delle difficoltà affrontate dagli azzurri in questo avvio di stagione.

Di seguito le sue parole:

Esordio per Natan, c’è curiosità, come lo presenta?

“Viene da un altro continente e ha bisogno di un periodo di adattamento. Lui è stato molto veloce. Ha grandi caratteristiche da difensore europeo. Non va criticato o elogiato per il match di quest’oggi. Bisogna dargli ancora tempo, ma se è a Napoli è perchè lo riteniamo adatto”.