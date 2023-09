LIVE – Garcia scioglie i dubbi in difesa: le formazioni ufficiali

Il Napoli tra pochi minuti scenderà in campo contro il Bologna per la quinta giornata di Serie A: le formazioni ufficiali.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Bologna-Napoli. Gli azzurri devo obbligatoriamente vincere per non perdere il treno delle squadre di testa. L’Inter, nel lunch match ha battuto per 1-0 l’Empoli con un gran gol al volo di Dimarco. Gli azzurri a Bologna sono attesi da un match complicato. I rossoblù sono stati una delle rivelazioni nella scorsa stagione e vogliono continuare a stupire.

Emergenza in difesa: Garcìa ha scelto i titolari

Tra le fila del Napoli, ci sono alcune assenze importanti. La difesa azzurra è in grande difficoltà dopo gli infortuni di Amir Rrahmani e Juan Jesus.

Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, ha quindi dovuto mettere una pezza alle difficoltà difensive della sua squadra.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcìa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Aebischer;

Freuler; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta

La cronaca

