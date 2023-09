Ironia pungente dei tifosi del Napoli: contro Garcia

I tifosi del Napoli sono noti per la loro ironia. Adesso nel mirino è finito ovviamente Rudi Garcìa per un episodio nel pre partita.

Il match tra Napoli e Bologna è ormai iniziato da oltre mezz’ora. Il Napoli non ha ancora trovato il bandolo della matassa per sbloccare un match che come da previsione era molto complicato. Gli azzurri, però, a differenza delle prime uscite ha dimostrato di avere delle buone trame di gioco, riuscendo a trovare con continuità Kvaratskhelia e Osimhen. Proprio il centravanti nigeriano è andato ad un passo dal vantaggio. Al 4′ minuto del primo tempo ha colpito in pieno la traversa dopo un lancio in profondità di Giacomo Raspadori.

L’ex attaccante del Sassuolo è stato schierato a sorpresa da Rudi Garcìa. Il tecnico francese ha deciso di dare un po’ di riposo a Matteo Politano dopo le fatiche di Champions League contro il Braga. L’esterno italiano ha iniziato alla grande la nuova stagione, trovando già il gol e fornendo buone prestazioni. Dalla sosta per le Nazionali, però, è tornato acciaccato. Con l’Italia, infatti, ha subito un infortunio al polpaccio che l’ha costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti. Proprio per questo motivo l’ex tecnico di Roma e Lione ha deciso di preservarlo in vista dei prossimi impegni ravvicinati che attendono gli azzurri.

Raspadori al posto di Politano: i tifosi contro Garcìa

A sorpresa, dunque, Garcìa ha scelto di schierare dal 1 minuto Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo sta trovando con continuità il campo in questa stagione. I tifosi, però, non hanno apprezzato la scelta del tecnico.

Nulla contro Raspadori, ovviamente. I tifosi del Napoli, però, non hanno accolto di buon grado la decisione del tecnico. In molti, infatti, si aspettavano di vedere Jesper Lindstrom dal primo minuto. Il danese, infatti, è arrivato per sostituire Hirving Lozano. In campo, però, Lindstrom si è visto veramente poco.

I tifosi del Napoli, dopo l’ennesima esclusione di Lindstrom hanno attaccato Rudi Garcìa, ma con molta ironia. Sui social, infatti, sta impazzando la frase: “Prima di giocare, Lindstrom deve fare l’esame di italiano“.

Il riferimento, ovviamente, è alle frasi pronunciate da Rudi Garcìa in conferenza stampa in merito al lungo periodo di adattamento che Natan ha dovuto attraversare prima di vedere il campo. Proprio nel match di oggi, il difensore brasiliano ha fatto il debutto da titolare con la maglia dei campioni d’Italia.