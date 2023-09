Cajuste preso alla sprovvista: è successo dopo l’infortunio

Jens Cajuste ha dato forfait in extremis contro il Braga. Lo svedese è rimasto sorpreso dopo l’infortunio: svelato il retroscena.

Manca sempre meno alla sfida di oggi pomeriggio tra Bologna e Napoli. Garcìa dovrà fare i conti, oltre che con le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione, anche con una vera e propria emergenza in difesa. Amir Rrahmani e Juan Jesus sono alle prese con diversi problemi muscolari. Al loro posto dovrebbero giocare Ostigard e Natan.

Garcìa, però, ha anche due soluzioni di emergenza. La prima è Giovanni Di Lorenzo che tornarebbe a ricoprire il ruolo di centrale dopo gli anni di Ancelotti. Poi c’è anche Jens Cajuste, recuperato dopo aver saltato il Braga.

Cajuste spiazzato: il retroscena sull’infortunio

A pochi minuti dalla sfida al Braga, lo svedese è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrocampista è riuscito a recuperare per la sfida di questo pomeriggio contro il Bologna.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela un retroscena proprio riguardo l’infortunio subito dallo svedese.

Cajuste, dopo aver saltato la sfida di Champions League, non si aspettava assolutamente di potersi ritagliare un posto tra i convocati per il match di Bologna. Lo staff medico azzurro, però, è riuscito a “rimetterlo in piedi” in soli tre giorni. Oggi dal primo minuto ci dovrebbero essere Zielinski, Lobotka e Anguissa, ma dalla panchina Cajuste può essere una valida alternativa.