Bologna Napoli: Garcia sorprende tutti, decisione dell’ultimo istante

Ufficializzate le scelte dei due allenatori per il match tra Napoli e Bologna. Garcìa sorprende tutti con una decisione dell’ultimo minuto.

Il Napoli tra pochi minuti affronterà il Bologna di Thiago Motta. Gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per il match delle 18, valido per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri in questo avvio di stagione non sono apparsi brillanti come lo scorso anno. I ragazzi di Rudi Garcìa, dopo aver vinto contro Frosinone e Sassuolo nelle prime due giornate, hanno perso contro la Lazio e pareggiato contro il Genoa.

A preoccupare i tifosi della squadra campione d’Italia, però, non sono i risultati. Quello che ha fatto crescere il malumore tra i supporters azzurri sono le prestazioni ampiamente al di sotto della sufficienza. Contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, gli azzurri non sono praticamente scesi in campo nella seconda frazione di gioco. Contro il Genoa, invece, per i primi 70′ il Napoli non è riuscito a creare pericoli e sono andati sotto 2-0. Solo grazie ad una grande reazione d’orgoglio e alle giocate dei singoli, il Napoli è riuscito a rimettere in piedi una partita già persa.

Anche in Champions League, il Napoli ha fatto fatica. Al debutto, gli azzurri sono volati in Portogallo per sfidare il Braga. Nel primo tempo, gli azzurri hanno fallito grandi occasioni da gol per chiudere il match. Nella seconda frazione di gioco, invece, non sono riusciti a respingere gli assalti dei portoghesi e hanno subito il pareggio su un colpo di testa di Bruma. Fortunatamente per Di Lorenzo e compagni, poco dopo il gol del pari, è arrivato l’autogol di Niakate che ha regalato i tre punti agli azzurri.

Contro il Bologna, dunque, è l’opportunità per Garcìa per dimostrare che questi si trattano solo di incidenti di percorso dovuti all’inizio di un nuovo ciclo.

Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali

Rudi Garcìa contro il Bologna ha dovuto far fronte anche ad un’emergenza imprevista in difesa. Amir Rrahmani e Juan Jesus sono stati costretti a saltare la trasferta in Emilia a causa di alcuni fastidi muscolari.

Garcìa ha sciolto ogni dubbio. Al loro posto è giocheranno Leo Ostigard e Natan. Per il difensore brasiliano si tratta del debutto da titolare con la maglia del Napoli.

Oltre ai dubbi in difesa, il tecnico francese ha stupito tutti con una scelta a sorpresa in attacco. A completare il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen non ci sarà Politano. Al posto del numero 21, giocherà Giacomo Raspadori dal primo miinuto.