Audio VAR – arbitri, Gravina: “Ecco perché lo faremo”

Nella giornata di ieri l’AIA ha ufficializzato una svolta storica. Gli audio tra Var e arbitri saranno pubblici: svelato il motivo.

Quanto annunciato nella giornata di ieri è assolutamente una svolta epocale per l’intera classe arbitrale. Per la prima volta nella storia del calcio italiano, gli audio delle comunicazioni tra arbitro e Var verranno trasmessi in onda su Dazn.

Si tratta di un ulteriore passo verso la trasparenza di una classe arbitrale che tante volte è finita nel mirino di critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Saranno trasmessi gli audio arbitro-Var: svelato il motivo

Una notizia che ha trovato certamente grande apprezzamento tra i tifosi. Anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato la novità che interessa l’intera classe arbitrale.

Il presidente della Figc ha commentato così la scelta di mandare in onda gli audio arbitrali:

“Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare a creare il calcio, con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro paese una rinnovata cultura sportiva”.

Gravina ha poi proseguito affermando come uno degli obiettivi sia quello di creare maggior conoscenza del regolamento e del mondo arbitrale.

Il presidente, poi, ha spiegato che il programma che andrà in onda su Dazn non sarà una moviola, ma l’occasione per capire come vengono prese le scelte in campo da parte degli arbitri.