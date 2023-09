ULTIM’ORA – Garcia spiazza tutti: scelta da non credere sui convocati

Domani il Napoli affronterà il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Garcìa sorprende tutti con un scelta sui convocati per la sfida.

Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra Bologna e Napoli. Gli azzurri dopo la vittoria in Portogallo contro il Braga, devono assolutamente vincere anche in campionato per rialzarsi dopo le pessime prestazioni contro Lazio e Genoa. Anche in Champions la prestazione degli azzurri non è stata positiva. Il Napoli, infatti, ha fallito diverse occasioni nel primo tempo e poi nei minuti finali si è fatto rimontare dal colpo di testa di Bruma. Fortunatamente per Di Lorenzo e compagni, pochi minuti dopo è arrivato l’autogol di Niakate che ha regalato i tre punti agli azzurri.

Ora il Napoli ha bisogno di tre punti anche in Serie A. Il distacco dall’Inter capolista è già di 5 punti e l’ambiente attorno agli azzurri ha bisogno di una boccato d’ossigeno. Nelle ultime settimane, infatti, sono piovute copiose critiche sull’operato dell’ex allenatore della Roma. Molti tifosi del Napoli ne invocano l’esonero, ma al momento è un ipotesi molto lontana. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rinnovato la sua fiducia nei confronti di Garcìa spiegando come ci sia bisogno di tempo per assimilare i nuovi concetti tattici.

Pochi minuti fa il tecnico del Napoli, Rudi Garcìa, ha diramato le convocazioni per la sfida di domani sera. Tra la lista dei convocati c’è una sorpresa che spiazza tutti i tifosi azzurri.

Bologna-Napoli, tifosi spiazzati da Garcìa

Ci sono ancora diversi dubbi di formazione che attanagliano la mente del tecnico azzurro, ma i convocati sono stati ufficializzati.

Rudi Garcìa, a sorpresa, ha deciso di convocare Diego Demme. Il centrocampista tedesco era stato messo fuori rosa e fino a questo momento non era mai stato convocato in queste prime quattro partite di Serie A. Il tedesco, inoltre, è stato estromesso anche dalla lista Uefa per la Champions League.

Non è stato convocato, invece, Amir Rrahmani che è uscito anzitempo nel match di mercoledì contro il Braga. Per lui un problema di natura muscolare che lo terrà fuori contro il Bologna e per cui ci sono pochissime speranze di vederlo in campo contro il Real Madrid. Con lui, salterà il match anche Juan Jesus. Anche il brasiliano è alle prese con un risentimento muscolare.

Recupera Jens Cajuste. Il centrocampista svedese aveva dato forfait a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro il Braga ed è pienamente recuperato per il match di domani sera.