Thiago Motta-De Laurentiis, contatto per il dopo Spalletti: com’è andata davvero

Vicino al Napoli in estate per sostituire Spalletti, confermati i contatti tra De Laurentiis e Thiago Motta: cos’è davvero successo.

Domenica, alle ore 18, andrà in scena al Dall’Ara il match di Serie A tra Bologna e Napoli. Partita di gran livello, con i campioni d’Italia chiamati al riscatto e il Bologna pronto a dar fastidio ai partenopei. Partita nella partita quella che c’è invece tra il tecnico dei rossoblu, Thiago Motta, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il primo che – durante l’estate – è stato molto vicino alla panchina partenopea per sostituire il dimissionario Spalletti, fresco vincitore del tricolore dopo 33 anni, sostituito poi dal francese Rudi Garcia. Con l’allenatore italo-brasiliano che non ha lasciato quindi Bologna dopo l’ottima stagione scorsa.

Thiago Motta ha detto no a De Laurentiis in estate, ha scelto di restare Bologna

I contatti tra il presidente partenopeo e l’allenatore del Bologna ci sono stati e si pensava – come riporta anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport – che si sarebbe andati lontano insieme, con il tecnico che sarebbe approdato all’ombra del Vesuvio. Così però non è stato. Thiago Motta ha scelto di rimanere a Bologna, continuare a sposare il progetto intrapreso l’anno precedente e provare quindi a fare meglio della stagione appena trascorsa, che ha visto la squadra felsinea togliersi non poche soddisfazioni.

La scelta di De Laurentiis, di provare a strappare ai rossoblu il proprio allenatore, è dovuta anche all’ottima stagione che il Bologna lo scorso anno ha fatto con Thiago Motta. Un tecnico che, piano piano, si sta ritagliando un posto tra i migliori del nostro campionato, pensando all’Europa e alle coppe. Soprattutto perché in estate, oltre agli azzurri, è stato per un momento vicino ad allenare la sua ex squadra il Psg, che ha poi, come tutti sappiamo, virato sullo spagnolo Luis Enrique. Segnale però, questo, di quanto sia apprezzato l’ex numero 10 della nazionale italiana, che ora è un allenatore in grande ascesa.

Il tecnico rossoblu, è solito tenere lontane anche le domande inerenti a queste situazione. Anche durante la conferenza stampa della viglia, l’allenatore ha tergiversato alla domanda sui contatti tra lui e De Laurentiis durante l’estate, comportamento che fa capire come Thiago Motta sia totalmente focalizzato sul prossimo obiettivo. L’allenatore evita di alzare polveroni e si concentra solo ed esclusivamente sulla partita, soprattutto per evitare di fare false promesse o creare aspettative infondate.