“Chiamata da De Laurentiis?”, Thiago Motta infastidito: la risposto in conferenza stampa

Il tecnico del Bologna ha risposto in conferenza stampa a molte domande sul Napoli, suo prossimo avversario in serie A.

Domenica allo stadio Dall’Ara di Bologna, i padroni di casa sfideranno i campioni d’Italia in carica del Napoli, in uno stadio da tutto esaurito e con tantissimi tifosi azzurri presenti. I rossoblu arrivano al match dopo il pareggio a reti bianche di Verona, mentre il Napoli, dal pareggio agguantato sul finale contro il Genoa a Marassi. Entrambe le squadre in cerca di punti importanti, come dichiarato anche dal tecnico Thiago Motta che ha parlato in conferenza stampa pre-match.

Thiago Motta snobba la domanda su De Laurentiis e pensa solo alla gara

Thiago Motta ha parlato poco fa ai microfoni in conferenza stampa, dando non poco spazio alla prossima avversaria del suo Bologna il Napoli:

Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol ma hanno vinto e hanno preso fiducia: noi concentrati su quello che possiamo fare e dovremo sfruttare tutte le occasioni. Come modulo a 4 dietro, si vede il solito Napoli, attaccano molto bene con i due terzini sulle fasce, i due esterni son bravi, hanno centrocampisti che palleggiano molto bene, noi concentrati su quello che dobbiamo fare e su quello che possiamo evitare contro questa squadra.

Alla domanda se fosse stato contattato in estate dal presidente del Napoli per allenare gli azzurri risponde così:

Non mi sembra il caso parlarne oggi, niente distrazioni dovremo fare una grande gara, davanti ad un grande pubblico.

Il tecnico Italo brasiliano, ha parlato poi del momento dei giocatori più in ombra del Napoli nelle ultime partite: