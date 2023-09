Sorpresa Napoli, il noto brand di moda omaggia gli azzurri (FOTO)

Il tributo che non ti aspetti. Un’importante brand è infatti pronto ad omaggiare il Napoli in alcuni capi della sua prossima collezione.

Con il passare degli anni e l’evolversi delle nuove generazioni del pallone, il calcio ha costantemente trovato appiglio nel mondo della moda. Sono infatti sempre più numerose le società intente a far diventare il proprio marchio un brand internazionale, facendo molta attenzione sulle proprie linee tecniche nonché sull’essenza delle proprie divise ufficiali. Queste ultime, difatti, hanno conosciuto una siderale evoluzione, che le ha rese negli anni veri e propri capi d’abbigliamento da indossare tutti i giorni oltre che materiale da gioco.

Ne è un esempio il Milan, con la sua ormai collaudata partnership con Off White, nonché Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e Juventus, che nel 2021 collaborarono con Humanrace, brand di Pharrell Williams, per la creazione di alcune ed esclusive maglie da gioco. Sorprendentemente, tale aspetto ha addirittura toccato con mano la città di Napoli nonché il club partenopeo, omaggiati da uno dei brand capisaldi del mondo dello streetwear.

Palace x Napoli, l’omaggio del brand allo Scudetto azzurro

Marchio di skateboard ed abbigliamento fondato nel 2009 in quel di Londra, Palace è senz’ombra di dubbio uno dei brand più in voga fra gli amanti del genere streetwear. Spesso aperto a collaborazioni di qualsiasi genere, l’azienda ha già un trascorso ben noto nel mondo del calcio, per lo più in Italia. In molti ricorderanno infatti la linea di divise da gioco nonché abbigliamento tecnico creata da Palace insieme alla Juventus nel 2019.

Un’esperienza destinata a restare unica nel suo genere all’interno della penisola, o quasi. Già, perché le ultime news riportate dal sito d’informazione versus.uk hanno infatti sorpreso e non poco i tifosi del Napoli. In occasione del lancio della nuova linea invernale infatti, Palace ha omaggiato in 3 dei suoi nuovi capi i trionfi argentini e partenopei rispettivamente in Coppa del Mondo e in Serie A.

Il primo è una vera e propria jersey in onore al trionfo Mondiale dell’Argentina. “Campeoes Mundiais” si può infatti leggere impresso sulla maglia. In essa, decorazioni barocche ne fanno da padrone, contornate da alcuni dettagli in oro (citazione alla Coppa del Mondo). Poi, il sorprendente omaggio al Napoli, attuato da Palace sotto forma di longsleeve. Quest’ultima presenta infatti delle righe verticali bianche ed azzurre, con la presenza dell’immancabile tricolore sul petto nonché di una rivisitazione del logo del brand in stile Napoli. Carina anche la chicca dello sponsor, con la scritta “Palace” che funge da chiaro rimando allo storico “Lete“.

Infine, spulciando sul sito del brand anglosassone, è possibile imbattersi anche in un ulteriore capo ispirato ai partenopei. Trattasi di un berretto blu chiaramente prodotto sullo stile del club campano. Essa non è una collaborazione ufficiale, ma tale sorpresa lascia speranzosi i supporter. I capi saranno quindi acquistabili a partire dalle ore 12:00 di venerdì 29 settembre, con info sui prezzi ancora sconosciute.