Natan per il dopo Kim, svelato perché il Napoli ha puntato sul brasiliano

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione Natan, di cui emergono nuovo ed odierni retroscena tutti da scoprire.

Manca sempre meno al cacio d’inizio di Bologna-Napoli, match valevole per la 5ª giornata si Serie A 23/24. Incontro che, nella splendida cornice del Dall’Ara, dovrà significare senz’altro ripresa per gli azzurri, ancora orfana della vittoria in campionato dalla sfida con il Sassuolo.

Vincere in Romagna diventa dunque fondamentale per scacciare i fantasmi Lazio e Genoa, ma soprattutto per dare continuità ad una brutta ma efficace vittoria contro il Braga. Nel frattempo, continua a preoccupare la situazione in difesa degli azzurri, con alcuni retroscena emersi quest’oggi su Natan.

“Natan è il futuro”, i motivi dietro l’acquisto del centrale

Saranno giorni alquanto duri in casa Napoli, dove una lesione di basso grado al muscolo della coscia destra ha colpito Rrahmani. Il centrale azzurro di punta sarà quindi costretto allo stop forzato per circa due settimane, con i tifosi che sperano di poterne tornare ad usufruire prima della sosta Nazionali.

Con ogni probabilità quindi, le prossime uscite degli uomini di Garcia vedranno Ostigard e Juan Jesus come coppia centrale, relegando ancora una volta Natan in panchina. Scelta capace di far mormorare i tifosi, cui dubbi sul brasiliano crescono, con l’edizione odierna del Corriere dello Sport capace di dire la propria in merito.

Secondo il quotidiano infatti, gli azzurri ed in particolare Maurizio Micheli ripongono molta fiducia in Natan, preferito a profili come Sutalo, Kilman e tanti altri perché ritenuto “il futuro” del club azzurro. Attualmente però, vista la situazione e le imminenti sfide, al Napoli servono profili pronti e collaudati, con Natan che dovrà pazientare ancora un po’ prima di essere ritenuto pronto al 100% da Rudi Garcia.