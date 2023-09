Mercato Napoli, contro gli azzurri ha stupito tutti: colpo nel mirino per gennaio

Il Napoli ha un nuovo obiettivo di mercato. Gli azzurri l’hanno già affrontato e sono rimasti estasiati dalle sue qualità che li hanno messi in difficoltà.

L’avvio di stagione del Napoli è stato al di sotto delle aspettative. Dopo la grande vittoria ottenuta lo scorso anno con lo scudetto riportato all’ombra del Vesuvio dopo trentatré anni, ci si aspettava che il Napoli continuasse a competere per grandi traguardi. Al momento, però, così non è stato. Con l’arrivo di Rudi Garcìa in panchina, pare che gli azzurri abbiano perso lo smalto dei giorni migliori. In queste prime uscite stagionali, il Napoli è apparso senza idee e con poca compattezza difensiva.

L’addio di Kim è sicuramente una perdita importante, ma tutti i gol subiti in questo avvio di stagione sono sicuramente troppi per la difesa campione d’Italia. Solo contro il Sassuolo gli azzurri hanno mantenuto il cleen sheet. In campionato, sono andati in svantaggio contro il Frosinone, contro la Lazio e anche contro il Genoa. Proprio contro i rossoblù lo svantaggio è stato di 2-0 con i gol di Mattia Bani e Mateo Retegui che hanno messo in difficoltà gli azzurri.

L’uomo in più del Genoa, però, è stato Albert Gudmundsson. L’attaccante classe ’97 ha messo in grandissima difficoltà la difesa partenopea grazie alla sua tecnica e le sue sgasate.

Gudmundsson sorprende: finisce nel mirino del Napoli

Il Napoli è rimasto molto colpito dalle qualità dell’attaccante islandese. Adesso pare che gli azzurri vogliono provare a portarlo all’ombra del Vesuvio già a gennaio.

Secondo quanto riporta SportMediaset pare che l’attaccante del Genoa sia il numero uno sulla lista del ds Mauro Meluso per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcìa a gennaio.

La concorrenza per Gudmunndsson, però è agguerrita. Sempre secondo quanto affermato da SportMediaset pare che ci sia un’altra concorrente dalla Serie A pronta lottare con il Napoli per l’islandese. L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a fare follie per il numero 11 rossoblù.

Una delle qualità che più a colpito sia Napoli che Inter, pare che siano i dribbling. In questo avvio di stagione, infatti, l’attaccante islandese ha completato il 65% dei dribbling tentati. Oltre a ciò, anche contro il Napoli, Gudmundsson ha dimostrato di essere in grado di creare pericoli in un fazzoletto di campo. Anche le doti dalla distanza sono molto buone così come quelle in fase realizzativa. Lo scorso anno, in Serie B ha siglato 11 reti in 36 presenza, collezionando anche 5 assist.