Lobotka, dalla Slovacchia puntano il dito contro il Napoli: avete sentito?

Il ct della Slovacchia è intervenuto a Radio Sportiva per parlare, tra i tanti, anche del momento di Stanislav Lobotka a Napoli.

Stanislav Lobotka è stato il pilastro del Napoli nella passata stagione. Il centrocampista slovacco è stato il faro del Napoli che ha riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio dopo trentatré anni. Dopo un inizio di avventura difficile in maglia azzurra, Lobotka è rinato con Spalletti ed è stato posto al centro delle trame di gioco del Napoli.

Con l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina del Napoli, il suo ruolo non sarebbe dovuto cambiare, ma in queste prime uscite stagionali il suo apporto è meno decisivo. Fuori dal gioco del Napoli, Lobotka non riesce ad essere fondamentale per la squadra come nelle due stagioni precedenti. Senza di lui, però, il Napoli sembra spaesato e senza un’idea di gioco.

Lobotka non è il problema del Napoli

Ai microfoni di Radio Sportiva, quest’oggi, è intervenuto Francesco Calzona. Vice di Maurizio Sarri ai tempi di Napoli, ora Calzona allena la nazionale slovacca.

Nella breve intervista rilasciata a Radio Sportiva, Calzona ha parlato anche di Lobotka, spiegando come il centrocampista slovacco non sia l’attuale problema del Napoli.

Di seguito le sue parole:

Cosa è cambiato nel modo di giocare di Lobotka da Spalletti a Garcia?

“Niente. Io non conosco le dinamiche tattiche di mister Garcia per cui è anche difficile spiegare questa metamorfosi. Però sicuramente è tutto la squadra che in questo momento non sta rendendo per quello sperato. Il problema non è Lobotka, ma il Napoli che non ha iniziato nel migliore dei modi. Ma sono sicuro che i valori verranno fuori”.