Dopo aver lasciato il Napoli quest’estate, è arrivata la prima gioia personale per Hirving Lozano con la maglia del Psv.

Hirving Lozano ha lasciato il Napoli dopo 4 stagioni all’ombra del Vesuvio. La sua avventura partenopea non è andata come tutti speravano. L’esterno messicano, infatti, raramente ha tenuto fede alle aspettative. I 40 milioni di euro pagati dal Napoli per strapparlo a Psv sono un cifra spropositata se paragonati a quanto fatto vedere in campo dal Chucky.

Quest’estate, dopo una trattativa per il rinnovo che non è mai decollata, il Napoli l’ha messo sul mercato. Gli azzurri, infatti, non volevano assolutamente perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Per lui sono arrivate diverse offerte dall’Arabia Saudita, ma Lozano ha preferito restare in Europa. Ad attenderlo c’era il Psv Eindhoven, la squadra che l’ha lanciato sul grande palcoscenico europeo.

Ritorno al Psv, prima rete per Lozano

Quella di Lozano, dunque, è stata una scelta di cuore. Il messicano è tornato in Olanda per provare a rilanciarsi.

Dopo alcuni problemi a causa di un ritardo sul visto lavorativo, Lozano ha ultimato la preparazione con la squadra.

L’esterno campione d’Italia in carica oggi è partito titolare nella sfida esterna contro l’Almere City. Hirving Lozano ha fatto subito capire ai suoi tifosi olandesi di non aver perso il vizio del gol. Sul risultato di 1-0 per il Psv, il messicano ha raddoppiato al 42′. Il match, poi, è terminato con il risultato di 4-0 per la squadra del Chucky.

Per Lozano si tratta della prima rete in terra olandese dopo il suo ritorno al Psv.