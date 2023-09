Del Genio lancia la frecciatina alla società: c’entra Garcia

Il Napoli di Rudi Garcìa sta collezionando più critiche che elogi. Secondo il noto opinionista, però, non è solo colpa di Garcìa.

Inizio di stagione da dimenticare per il Napoli. Gli azzurri non riescono ad esprimersi sui livelli che gli competono. Lo scorso anno hanno dimostrato di essere una squadra capace di far paura a tutta Europa. Quest’anno, invece, il Napoli sembra non avere un’idea di gioco ben definita ed è andato in difficoltà contro avversari con caratteristiche molto diverse tra loro.

Il Napoli è uscito sconfitto contro la Lazio, ha pareggiato contro il Genoa e ha vinto con difficoltà contro il Braga. Le prestazioni non sono state sufficienti e le critiche su Rudi Garcìa sono arrivate da ogni lato. I tifosi chiedono a gran voce l’esonero del tecnico francese.

“Non è solo colpa di Garcìa”: l’opinionista sicuro

Non tutti, però, sono contro l’operato dell’ex tecnico della Roma. Paolo Del Genio, noto opinionista, ha voluto prendere le difese del nuovo allenatore azzurro.

Del Genio è intervenuto ai microfoni di Telecapri, e ha spiegato come il tecnico non può essere l’unico responsabile dell’inizio negativo del Napoli.

Di seguito le sue parole: