De Laurentiis ha in pugno il nuovo Osimhen: i tifosi ora sognano

Victor Osimhen è sempre al centro di numerose voci di mercato. Il Napoli, però, ha in pungo il sostituto del futuro.

Victor Osimhen è uno dei centravanti più forti al mondo. Il numero 9 del Napoli, la scorsa estate è stato al centro di voci di mercato che non accennano a placarsi anche a calciomercato chiuso. Per il centravanti nigeriano, si è parlato con insistenza dell’Arabia, con i sauditi che erano pronti a ricoprire d’oro il bomber azzurro. Alla fine, Aurelio De Laurentiis è riuscito a trattenere all’ombra del Vesuvio il suo diamante e ha portato avanti le trattative per il rinnovo con un corposo adeguamento dell’ingaggio.

Il prolungamento di contratto, però, non è ancora arrivato. Da entrambe le parti filtra ottimismo e secondo molti l’accordo è stato trovato. Resta, però, da formalizzare quello che al momento resta un accordo verbale. Come rivelato dal ct della Nigeria, quest’estate, Osimhen è stato molto tentato dall’offerta araba e non è impossibile ipotizzare che presto i sauditi tornino all’assalto del capocannoniere della scorsa Serie A.

L’attuale contratto di Osimhen scade nel 2025 e in caso di mancato accordo sul rinnovo, il Napoli dovrà necessariamente cedere il nigeriano. Gli azzurri, infatti, non possono permettersi di dilapidare un patrimonio da oltre 150 milioni di euro portando Osimhen in scadenza di contratto.

L’estate prossima, per il nigeriano, potrebbero aprirsi le porte del Paris Saint Germain. I parigini hanno perso in un colpo solo sia Leo Messi che Neymar. Kylian Mbappé è in scadenza di contratto e su di lui c’è sempre il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel caso in cui il trasferimento in Spagna di Mbappé si concretizzasse, allora il Psg ha necessità di un centravanti di fama mondiale. Gli occhi dei parigini finiranno su Osimhen, cercato anche quest’estate quando sembrava ad un passo l’addio di Mbappé.

Addio Osimhen, De Laurentiis ha già pronto il sostituto

Aurelio De Laurentiis è solito avere fiuto con i grandi attaccanti. A Napoli ha portato Cavani, Higuain e ora Osimhen. Adesso potrebbe aver già pronto il prossimo centravanti del Napoli.

L’altra squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis è il Bari. Il club pugliese, nella scorsa stagione, ha visto sfumare la promozione in Serie A a pochi secondi dal triplice fischio della finale playoff. Nel corso degli anni, però, è stato anche luogo di crescita per alcuni giocatori che poi sono passati dal Napoli. Gli ultimi, in ordine cronologico sono Cheddira e Caprile, entrambi girati in prestito in Serie A.

Tra le file biancorosse, adesso, si sta mettendo in luce il talento di Hemsley Akpa-Chukwu, attaccante classe 2005. Il numero 28 del Bari ha frantumato il record di Serie B per il “gol più giovane” della storia. Contro il Pisa alla quinta giornata, infatti, ha segnato all’età di 18 anni 2 mesi e 2 giorni.

In molti stanno chiedendo informazioni, ma il Napoli ha ovviamente un canale privilegiato. L’idolo di Akpa-Chukwu è proprio Victor Osimhen e non è impossibile ipotizzare che un giorno possa vestire la maglia numero 9 del Napoli, proprio come il nigeriano.