Cajuste convocato per Bologna-Napoli? Cosa filtra da Castel Volturno

Le ultime news in merito a Jens Cajuste in vista del match contro il Bologna. Le condizioni del centrocampista svedese.

Bologna-Napoli è sempre più imminente e, per i tifosi partenopei, tale sfida assume sempre più importanza. Questo, a causa della vittoria che ormai da due turni di campionato manca alla selezione Campione d’Italia, riuscita nel frattempo a strappare i primi 3 punti in Champions League non senza difficoltà. Per gli azzurri quindi, la sfida in Romagna appare come un vero e proprio banco di prova da superare, contro uno degli organici più insidiosi della nostra Serie A.

In vista dell’incontro, dunque, giungono anche novità da Castel Volturno su quelli che saranno i calciatori partenopei impegnati al Dall’Ara. Particolare focus su Cajuste, quindi, da parte de Il Mattino, cui odierne pagine nascondono un’ipotesi tutt’altro che impossibile inerente al match di domani.

Anguissa fuori forma, il Napoli aspetta Cajuste

Apparso in tribuna in quel di Braga a causa di un risentimento muscolare, Jens Cajuste ha svolto lavoro personalizzato sul campo nel corso delle ultime sedute d’allenamento targate Napoli. Tutto lascia quindi presagire ad una mancata convocazione dello svedese per Bologna, con Il Mattino che però svela più di qualche retroscena. Secondo il quotidiano infatti, le ultime prestazioni sottotono da parte di Anguissa avrebbero convinto Garcia a far riposare il camerunense, che però necessità della presenza di un Cajuste al 100% per accomodarsi in panchina.

Ecco perché gli azzurri continuano ad aspettare lo svedese, con la rifinitura odierna attesa in quel di Castel Volturno che diventa quindi decisiva. Se il problema fisico del centrocampista ex Reims risultasse infatti smaltito, non solo quest’ultimo verrebbe convocato, ma avrebbe anche parecchie chance di esser schierato titolare al Dall’Ara. Qualora gli ultimi test non dovessero invece andare a buon fine, ecco che Cajuste rimarrebbe a Napoli assieme agli infortunati Rrahmani e Gollini.

Dovesse andare in porto quest’ultimo scenario, non è infine da escludere l’utilizzo di uno fra Elmas o Raspadori come mezz’ala, per permettere quindi riposo ad Anguissa indipendentemente dal sostituto. Tale ipotesi appare però alquanto remota, con il camrunense che, in caso di assenza di Cajuste, tornerebbe ad essere il favorito per il posto da titolare.