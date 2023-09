Bologna, novità di formazione in extremis per Thiago Motta: “Sarà lui il titolare”

Arrivano novità in casa Bologna per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo domani. Thiago Motta si prepara ad un importante rientro.

La quinta giornata di questa Serie A è ormai iniziata. Il Napoli è atteso domani pomeriggio alle 18 dal Bologna allo Stadio Dall’Ara.

Gli azzurri non arrivano certamente al massimo della condizione dopo gli impegni infrasettimanali di Champions e gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus. Il match, poi, sarà ancora più complicato dato che gli azzurri non stanno offrendo prestazioni confortanti e le critiche su Garcìa sono state copiose negli ultimi giorni.

Bologna-Napoli: Thiago Motta può gioire

Il Bologna, invece, sta vivendo un buon momento di forma e Thiago Motta ha un motivo in più per sorridere in vista della sfida di domani.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiega come la squadra rossoblù sia stata costruita per generare sana competizione tra i giocatori. Al momento pare che sulle corsie laterali Ndoye e Karlsson siano favoriti su Orsolini. Nell’ultimo allenamento, però, Orsolini ha giocato in squadra con Karlsson, quindi non sono da escludere sorprese.

Le buone notizie per Thiago Motta, però, arrivano dal reparto difensivo. Il tecnico italo-brasiliano ritrova, infatti, Stefan Posch. Il terzino torna titolare dopo che la scorsa stagione è stato fondamentale per il Bologna.