Rrahmani infortunato, possibile occasione a zero per il Napoli: chi potrebbe arrivare

Rrahmani, l’infortunio potrebbe spingere il Napoli ad intervenire sul mercato degli svincolati: le possibili occasioni a zero

La partita contro il Braga, all’esordio in Champions League, nonostante la vittoria ottenuta, non ha fatto altro che alimentare i dubbi sul nuovo Napoli di Garcia. Poca intensità, un’idea di gioco che stenta ad affermarsi e un afase difensiva in estrema difficoltà: l’allarmismo ora è molto diffuso tra i tifosi azzurri, in tanti vorrebbero un cambio in panchina, già dopo sole cinque gare (quattro di campionato e una in Champions).

Oltre questo, la gara dell’Estadio Municipal de Braga ha portato con sé un’altro problema. Dopo soli tredici minuti di gioco Amir Rrhamani si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto è subentrato Ostigard. Nei giorni seguenti lo staff medico ha effettuato gli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio.

Oggi la batosta: il kosovaro ha riportato una lesione di basso grado del al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un responso tutt’altro che positivo, se pensiamo alle difficoltà del reparto arretrato nelle prime uscite stagionali. Il Napoli perderà il suo centrale di punta almeno per le prossime due partite (con ogni probabilità saranno di più). Si spera di recuperarlo per la sfida di Champions contro il Real Madrid.

Garcia potrà contare sui soli Ostigard, Juan Jesus e Natan, quindi, seppur sia una possibilità remota, è bene non escludere che gli azzurri possano intervenire sul mercato degli svincolati.

Rrahmani, l’infortunio apre le porte al mercato degli svincolati: le possibili occasioni a zero

Quest’anno in particolare, il mercato dei giocatori senza contratto riserva alcuni affari interessanti. Per quanto riguarda il reparto arretrato è da sottolineare la presenza di Almamy Touré, ex difensore dell’Eintracht Francoforte, che si è svincolato a luglio di quest’anno. Il centrale maliano fa della velocità la sua caratteristica principale.

Poi c’è Phil Jones, ex Manchester United. Calciatore dalla grande forza fisica, ma purtroppo la sua carriera è stata segnata dai tanti infortuni. Ecco anche una vecchia conoscenza della Serie A: Shkodran Mustafi, ex Sampdoria e Arsenal, si è svincolato questo luglio dal Levante.

Oltre questi ci sono anche nomi altisonanti, come quelli di Jerome Boateng, l’ex Bayern si è svincolato dopo l’esperienza in Francia, con il Lione e Sokratis Papastathopoulos, difensore centrale greco ex Arsenal e Borussia Dortmund. Entrambi possono contare su un’esperienza non da poco, anche in ambito internazionale: Boateng conta 85 presenze in Champions, mentre Sokratis è a quota 31.

Tuttavia, la politica dirigenziale del Napoli, di solito, non è per niente propensa all’agire sul mercato degli svincolati. Non è quasi mai accaduto. Dunque, al momento, l’acquisto di uno svincolato da parte del Napoli è alquanto improbabile, a meno di clamorosi colpi di scena.