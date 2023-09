Ultim’ora Napoli, problemi per tre giocatori: novità sull’infortunio di Rrahmani

Torna ad allenarsi in quel dell’SSCN Konami Training Center il Napoli di Rudi Garcia. Le news da Castel Volturno sono però tutt’altro che confortanti.

Il Napoli di Rudi Garcia è tornato a svolgere sedute d’allenamento post successo in Champions League con il Braga. Gli azzurri sono infatti in fase di ultimazione verso la sfida contro il Bologna di Thiago Motta, che si terrà domenica 24 settembre alle ore 18 nella cornice dello stadio Dall’Ara. Di seguito, il report dell’odierno allenamento, a cura di un comunicato del club, svolto dai partenopei all’SSCN Konami Training Center:

La sessione odierna è iniziata con una prima fase di torello ed esercitazione tecnica. L’allenamento è quindi proseguito con il gruppo che ha svolto lavoro tattico. Quindi, al termine della seduta, una sessione di tiri in porta ha coinvolto tutti gli azzurri non scesi in campo contro il Braga.

Report allenamento Napoli, la terribile notizia su Rrahmani

Il comunicato azzurro in merito all’allenamento odierno si è di conseguenza arricchito di aggiornamenti in merito ai 3 infortunati di casa Napoli. Buone notizie per Gollini e Cajuste, rispettivamente alle prese con un problema al polso e con un affaticamento muscolare. I due hanno svolto lavoro personalizzato in campo e, benché la propria partenza verso Bologna sia da escludere, il rientro per entrambi potrebbe avvenire già a partire dal turno infrasettimanale contro l’Udinese.

Ben più grave, invece, il caso Rrahmani. Il kosovaro, sottopostosi ad esami strumentali, ha infatti riportato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un responso tutt’altro che idilliaco per il Napoli, che dovrà dunque fare a meno del proprio centrale di punta fino a dopo la sosta per le Nazionali. Rrahmani salterà dunque le 5 partite in 20 giorni contro Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina, lasciando in alto mare il Napoli.

Una notizia che proprio non ci voleva. Al di là dell’importante caratura del difensore infatti, Garcia sarà ora costretto a fare affidamento esclusivamente su 3 centrali di ruolo. Non proprio il massimo d’innanzi ad un calendario che prevede un incontro ogni 4 giorni. Scalpita dunque in casa napoli Leo Ostigard, vero sostituto di Rrahmani come già visto contro Genoa e Braga. Tale scenario potrebbe inoltre rovinare anche lo status di Natan. Garcia potrebbe infatti non gradire l’ipotesi di affiancare l’ancora troppo acerbo brasiliano al centrale norvegese, con l’esperienza di Juan Jesus che potrebbe quindi nuovamente prevalere in casa Napoli.