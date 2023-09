“Ha detto no al Napoli”: il retroscena spiazza i tifosi sul pallino di De Laurentiis

C’è chi dice no: il retroscena sul due di picche riservato in estate ad Aurelio De Laurentiis dal grande obiettivo per la panchina azzurra lascia i tifosi sorpresi.

Il Napoli, dopo la rocambolesca vittoria contro il Braga nel primo match della fase a gironi della UEFA Champions League, è pronto a rituffarsi in atmosfera campionato. Ad attendere gli azzurri di Rudi Garcia è il Bologna, squadra non tra le più agevoli da affrontare in trasferta, ma l’obiettivo degli azzurri in ogni caso è chiaro: rifarsi dopo i due stop contro Lazio e Genoa. I Campioni d’Italia vogliono tornare alla vittoria anche per dare un messaggio al campionato e per tenere la scia di un’Inter che, a oggi, è già a più cinque lunghezze in classifica.

Intanto, però, sono molteplici le critiche rivolte al tecnico Garcia: le ultime uscite non hanno pienamente convinto i tifosi. Ma Aurelio De Laurentiis, stando alle notizie fatte trapelare in queste ore, ha sgomberato il campo da ogni possibile dubbio: il francese gode della fiducia della società, in attesa che arriva il cambio di passo in termini di prestazioni e risultati, anche in campionato. Ma non è un mistero che il numero uno azzurro, prima di affidare la panchina all’ex Roma, abbia fatto un tentativo per un grande nome, non convinto dalla possibilità di sposare il progetto azzurro.

Alvino: “Luis Enrique ha detto no a De Laurentiis”

Il tecnico Rudi Garcia va avanti per la sua strada, forte della fiducia rinnovatagli dal presidente Aurelio De Laurentiis, con la speranza di vedere un Napoli più brillante nella trasferta di Bologna contro la compagine guidata da Thiago Motta, altro tecnico accostato agli azzurri in estate.

Tra i nomi sondati, c’è stato anche l’attuale tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a lungo corteggiato dalla società partenopea in estate. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino è tornato a parlare proprio dell’allenatore spagnolo, pallino del numero uno degli azzurri: “De Laurentiis ha fatto qualche sondaggio per Luis Enrique e va ricordato come lui abbia rifiutato la proposta degli azzurri”, ha detto Alvino nel corso del suo intervento all’emittente radiofonica. Poi, su Garcia non ha dubbi: “Va evitato ogni paragone con Luciano Spalletti: il francese sta facendo un lavoro improbo”, spiegando come non sia affatto facile essere sulla panchina dei Campioni d’Italia in carica. “È da premiare il suo coraggio”, ha poi aggiunto il giornalista riguardo il tecnico.