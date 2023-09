“Avrei spaccato lo spogliatoio”, assurdo Cassano: polemica su Kvaratskhelia

Forte attacco al Napoli da parte di Antonio Cassano, finito nuovamente a parlare degli azzurri ed in particolare di Kvaratskhelia.

Tornerà a calcare il prato della Serie A il Napoli di Rudi Garcia, che dopo aver sconfitto di misura il Braga in Champions League è atteso al Dall’Ara di Bologna da Thiago Motta e soci. Quella in Romagna sarà quindi l’ultima delle tre trasferte consecutive per gli azzurri, che ritroveranno dunque il Maradona dopo oltre un mese già mercoledì 27 settembre contro l’Udinese.

La sfida contro i bianconeri sarà senz’altro una delle più difficili per i partenopei, impegnati contro il club di Sottil appena tre giorni dopo l’incontro con il Bologna e, soprattutto, in piena emergenza difensiva. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado al muscolo della coscia destra per Rrahmani, che lascerà gli azzurri con soli 3 centrali per circa un mese. Toccherà dunque alla coppia già troppo ballerina Ostigard-Juan Jesus affrontare le 5 sfide in 20 giorni contro Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina.

Alle prese con una situazione così complessa, al Napoli ed a Rudi Garcia servirà senz’altro ritrovare i propri top apparsi più scarni in queste prime uscite, come Anguissa, Lobotka e Kvaratskhelia. Il georgiano, in particolare, non trova il gol da 6 mesi ed una sua rete potrebbe contribuire a donare nuovamente al settantasette la carica vista lo scorso anno. Nel frattempo, proprio sull’ex Dinamo Batumi arrivano le potenti dichiarazioni da parte di Antonio Cassano.

Cassano critica il Napoli, le parole sul rinnovo di Kvaratskhelia

Nel corso dell’ultima puntata della BoboTV, in onda su Twitch, l’ex Inter Antonio Cassano ha pesantemente attaccato la società azzurra schierandosi dalla parte di Khvicha Kvaratskhelia. I motivi di tale attacco sarebbero da ritrovare all’interno delle recenti news sul rinnovo del georgiano nonché sull’altrettanto calda risposta da parte del presidente De Laurentiis. “Rinnovo Kvara? L’anno scorso ha giocato alla grande e De Laurentiis ha risposto che ha ancora 4 anni di contratto, roba da matti“, ha sottolineato Cassano, che ha poi continuato con la propria opinione sui fatti:

“Fosse capitata a me una roba del genere, ed è già capitata a Madrid, avrei ribaltato lo spogliatoio. Avrei lanciato sedie a destra e sinistra e spaccato tutto! La fortuna del Napoli è che Kvara è un bravo ragazzo e non avrà questo tipo di reazione, ma se la società continua così rischia di rovinare il rapporto”.

A dare manforte a Cassano, quindi Lele Adani. “Non ha ancora un contratto adeguato nonostante sia fra i 30 del Pallone d’Oro, assurdo“, il commento breve e conciso dell’opinionista RAI, in merito ad una vicenda di cui sentiremo parlare ancora a lungo.