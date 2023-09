Verso Bologna-Napoli, l’avversario infiamma il match: lo ha detto sugli azzurri

Arriva direttamente da Bologna la sfida agli azzurri in vista del prossimo turno: l’avviso al Napoli è tutto da leggere.

Superato con non poche difficoltà il Braga in Champions League, il Napoli di Rudi Garcia è ora fortemente proiettato verso la sfida del Dall’Ara contro il Bologna. Con i rossoblù bisognerà infatti centrare la vittoria in campionato dopo gli ultimi due scivoloni, con i ragazzi di Thiago Motta intenzionati invece a fare lo scalpo ai partenopei. Guanto di sfida infatti lanciato proprio in direzione Napoli dal neo-acquisto bolognese.

Calafiori sfida il Napoli, le parole del terzino

L’ex terzino di Roma e Basilea Riccardo Calafiori, da questa estate in forza al Bologna, è stato ospite dell’ultima puntata di BFC Week. Il difensore rossoblù è quindi inevitabilmente finito sul tema Napoli, che la squadra felsinea affronterà tra tre giorni al Dall’Ara. “Con il Napoli la sfida sarà difficile, non per caso sono i Campioni d’Italia, ma noi cercheremo di portare punti a casa“, ha dichiarato Calafiori.

Il terzino ha quindi chiuso l’argomento partenopeo facendo leva su un possibile vantaggio per gli uomini di Thiago Motta. “Lo stadio ci darà molta forza. Contro il Cagliari abbiamo percepito molto la spinta del pubblico, che saprà donarci energie anche nel match contro il Napoli“, gli atti conclusivi dell’intervista sugli azzurri.