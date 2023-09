Osimhen commenta la gara con il Braga: “Non è stata facile, ma ce lo aspettavamo”

Victor Osimhen è stato nominato MVP del match di ieri sera contro il Braga. Il centravanti ha poi rilasciato alcune dichiarazioni al sito della UEFA.

Il Napoli vince, ma non convince. Anche contro il Braga la squadra di Garcìa ha raccolto tante critiche per la prestazione offerta nell’arco dei 95′ in terra portoghese.

Il Napoli nel primo tempo ha avuto l’opportunità di segnare più di un gol, ma al termine della prima frazione di gioco, gli azzurri si trovavano avanti solo 1-0 grazie alla rete di Giovanni Di Lorenzo.

Nel secondo tempo il Braga ha alzato il ritmo e ha messo in difficoltà gli azzurri. Fortunatamente per il Napoli, è arrivato l’autogol di Niakate che ha permesso ai partenopei di portare a casa i tre punti.

Braga-Napoli: il commento di Osimhen

La UEFA, come di consueto, ha selezionato il “Man of the match“. Questa volta il premio è andato a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha commentato il match vinto dagli azzurri.

Di seguito le sue parole:

“È bello essere Man of the Match, ma la cosa più importante è aver conquistato i tre punti. Non è stato facile, sono felice che ce l’abbiamo fatto”.

Il bomber del Napoli ha speso belle parole anche per il Braga che non ha assolutamente reso facile la vita agli azzurri. Il nigeriano ha affermato come il Napoli avesse preparato bene la partita ed era consapevole delle capacità dei portoghesi, soprattutto tra le mura amiche. Secondo Osimhen, il Napoli ha giocato in modo giusto andando a creare tanti pericoli in area avversaria che hanno permesso di portare a casa i tre punti.