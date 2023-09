Napoli-Sassuolo, revocata la multa al club partenopeo: il motivo

Arrivano buone notizie per il Napoli dalla Corte d’Appello. La novità per i fatti risalenti a Napoli-Sassuolo.

In un avvio di stagione complicato, per il Napoli arrivano comunque buone notizie. A parlare, questa volta, non è il campo, bensì la Corte d’Appello.

I fatti risalgono alla seconda giornata di Serie A, quando il Napoli ha battuto 2-0 il Sassuolo allo Stadio Maradona. Dopo quella partita, il Giudice Sportivo aveva condannato gli azzurri ha pagare un’ammenda da diecimila euro per l’utilizzo improprio dei laser nei confronti dei giocatori neroverdi.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, c’è una novità per il Napoli.

La Corte d’Appello sorride al Napoli: il motivo

Stando a quanto si apprende tra le pagine del quotidiano, pare che la Corte d’Appello abbia ‘graziato’ il Napoli, togliendo l’ammenda.

Il motivo, secondo il Corriere dello Sport, è la tempestività con la quale la dirigenza del Napoli ha individuato il tifoso che disturbava durante il match e ha preso provvedimenti. Per questo motivo, dunque, la Corte d’Appello ha cambiato idea e ha annullato la multa.

La corte d’Appello, dunque, ha creato un precedente importante su quella che è la responsabilità del club per i comportamenti dei propri tifosi.