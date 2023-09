Insigne “snobba” Maradona, il commento social fa discutere

Torna a far parlare di se Lorenzo Insigne all’ombra del Vesuvio. In particolare, poco gradita dai tifosi del Napoli una dichiarazione dell’ex azzurro.

Continuano senza tregua i giorni difficili in casa Napoli, ancora in crisi dopo i capitomboli in campionato contro Lazio e Genoa. La squadra di Rudi Garcia è apparsa infatti sottotono anche in quel di Braga, dove gli azzurri sono riusciti a trionfare sul finale grazie ad un fortuito autogol e con non pochi brividi. Spaventa eccome, dunque, tale situazione all’ombra del Vesuvio, dove ora il Napoli è atteso da ben 5 incontri in 14 giorni.

Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina figurano ora sulle agende targate Napoli, con lo scetticismo generale dei tifosi che non tarda ad arrivare. Fra chi infatti intima l’esonero di Rudi Garcia quanto prima, una piccola voce fuori dal coro tenta di difendere il tecnico francese, mettendo a confronto con le attuali prestazioni la partenza a rilento dei partenopei lo scorso anno, frutto delle partenze dei vari Mertens, Koulibaly ed Insigne nonché dei pareggi contro Lecce e Fiorentina. Nel frattempo, proprio l’esterno di Frattamaggiore sopracitato è tornato a far parlare di se all’ombra del Vesuvio. Purtroppo per lui, non in maniera positiva, date alcune dichiarazioni dell’ex capitano azzurro non andate a genio a gran parte del tifo napoletano.

Insigne snobba Maradona e premia Messi

Si è enfatizzato notevolmente il rapporto già esistente d’amore ed odio fra Lorenzo Insigne ed i tifosi del Napoli. L’ex capitano azzurro è stati infatti capace di dividere in due l’opinione del pubblico partenopeo per tutta la durata della propria carriera all’ombra del Vesuvio, prima di passare al Toronto FC e di conseguenza aumentare il risentimento nei propri confronti. Risentimento che ha quindi portato Insigne ed il tifo napoletano a numerosi battibecchi negli ultimi mesi, complici la vittoria dello Scudetto e l’esplosione di Kvaratskhelia, maliziosamente ritenuto più forte dell’italiano dai più.

Dal canto suo però, l’ex numero ventiquattro degli azzurri non ha mai nascosto di essere rimasto legato al Napoli anche in Canada, non risparmiando però alcune uscite infelici come quella che vi andremo a raccontare. Nella notte italiana fra il 20 ed il 21 settembre si è infatti disputata, in MLS, la sfida fra il Toronto di Insigne e l’Inter Miami di Messi, con i due poi protagonisti di complimenti reciprochi ed abbracci prima e dopo il match.

A far quindi discutere, una storia Instagram caricata dall’Italiano, in cui è riportata una foto dell’italiano e del gioiello argentino vicini in un momento della gara. “Con il più forte della storia” ha quindi sentenziato Insigne, facendo discutere e non poco i tifosi del Napoli. L’accusa generale mossa nei confronti del fu capitano azzurro è quella di aver “snobbato” l’idolo partenopeo Diego Armando Maradona, preferendogli Messi e, in un certo senso, rinnegando anche il proprio passato.