Infortuni Rrahmani e Cajuste, domani gli esami: ci saranno a Bologna?

Da Braga il Napoli torna con la vittoria al debutto ma anche con due infortunati: le ultime su Cajuste e Rrahmani.

Buona la prima per il Napoli. Il risultato della sfida al Braga sorride agli azzurri, anche se rimangono moltissimi dubbi per la prestazione degli uomini di Garcìa. Ancora una volta il gioco spumeggiante che aveva fatto paura a tutta Europa non si è visto e il Napoli ha anche rischiato di non vincere.

In Champions, però, contava fare risultato e con un pizzico di fortuna (che ripaga la sfortuna del primo tempo ndr.) gli azzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti. Una boccata d’ossigeno, dunque, per Garcìa, ma il tecnico deve fare i conti anche con due cattive notizie.

Nel corso del pre partita, Jens Cajuste ha dovuto alzare bandiera bianca. Il centrocampista svedese, a causa di un problema muscolare, non ha potuto disputare la partita che lo vedeva partire dalla panchina. Cajuste, dunque, è finito in tribuna. Oltre all’ex Stade Reims, il Napoli ha perso anche Amir Rrahamani. Il centrale kosovaro aveva saltato la sfida al Genoa in via precauzionale, ma dopo 13 minuti dal calcio d’inizio è stato costretto al cambio. Al suo posto è subentrato Leo Ostigard.

Infortuni per Rrahmani e Cajuste: le ultime

Questo doppio infortunio di natura muscolare è un nuovo campanello d’allarme per la condizione fisica dei partenopei. Anche nel corso dei due ritiri estivi, infatti, Garcìa aveva dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

Resta da capire la reale entità degli infortuni che i due azzurri hanno subito ieri sera. A fare il punto della situazione ci pensa Francesco Modugno. Il noto giornalista di Sky Sport, ha rivelato come il Napoli effettuerà tutti gli esami strumentali del caso nella giornata di domani. Tra meno di 24 ore, dunque, si sapranno i tempi di recupero sia di Cajuste che di Rrahmani.

La speranza, ovviamente, è che entrambi si siano fermati in tempo e abbiano evitato problemi più gravi. Sempre secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, però, entrambi vanno verso il forfait per il match di domenica sera contro il Bologna.