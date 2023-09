Da Braga non hanno dubbi: i commenti sulla sconfitta contro il Napoli

Vince ma non convince in quel di Braga il Napoli di Rudi Garcia. Dagli stessi portoghesi arrivano infatti espliciti reclami sul risultato finale.

Tutt’altro che convincente la prestazione maturata dal Napoli in quel di Braga, nell’effettivo esordio in Champions per gli azzurri in questa stagione. I partenopei sono infatti apparsi scialbi nel primo tempo seppur con qualche occasione creata, sgretolandosi poi fino a subire il gol del pareggio nella seconda frazione. La vittoria con autogol fortuito ha quindi ben presto scatenato le ire dei tifosi, nonché di alcuni calciatori del Braga che non hanno accettato una sconfitta maturata in questo modo.

Bruma e Carvalho non ci stanno, le parole sulla sconfitta contro il Napoli

Che il Napoli arrivasse alla sfida contro il Braga come assoluta favorita non è un di certo un segreto, come non lo è che in fin dei conti gli azzurri non abbiano meritato la vittoria finale. Dello stesso avviso è proprio il calciatore dei portoghesi Vitor Carvalho, intervenuto così al termine della gara:

“Il gol preso allo scadere del primo tempo è stato pesante da digerire, ma abbiamo trovato la forza per rimetterci in piedi. Volevamo di più ed eravamo riusciti a pareggiare, ma dobbiamo anche capire che in Champions ci sono squadre forti e pronte a punirti al primo passo falso. Tutti noi siamo però convinti che meritavamo un risultato diverso contro il Napoli”.

A dar manforte alle parole del compagno di squadra anche Bruma, autore del gol del momentaneo pareggio. “Dopo il pareggio per noi la partita era finita, forse è anche per questo che siamo stati così imprecisi sul gol. Aver perso così ci rattrista, ma dobbiamo mantenere la testa alta per quanto di buono abbiamo fatto“, le parole dell’attaccante del Braga.